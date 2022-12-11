Де і коли дивитися онлайн Аргентина — Хорватія: розклад трансляцій та прогноз на півфінал ЧС-2022

У вівторок, 13 грудня, на чемпіонаті світу з футболу у Катарі за підсумками поєдинку ½ фіналу Аргентина — Хорватія на Національному стадіоні у Лусаїлі визначиться перший фіналіст турніру (арбітр — Даніеле Орсато з Італії).

Нагадаємо, що підопічні Ліонеля Скалоні на груповому етапі сенсаційно поступилися Саудівській Аравії (1:2), після чого перемогли Мексику (2:0) та Польщу (2:0). В 1/8 фіналу перед Мессі та компанією не встояла Австралія (2:1), а у чвертьфіналі аргентинці лише в серії пенальті здолали Нідерланди (4:3; ігровий час — 2:2).

В свою чергу, хорвати в групі розгромили Канаду (4:1), а також зіграли внічию з Марокко (0:0) та Бельгією (0:0). У 1/8 фіналу команда Златко Даліча завдяки успіху в післяматчевій «лотереї» пройшла Японію (3:1, ігровий час — 1:1), а у ¼ фіналу в серії пенальті взяла гору над Бразилією (4:2; ігровий час — 1:1).

У минулі роки аргентинці та хорвати перетиналися один з одним п'ять разів. У суперників по дві перемоги, а ще одна зустріч завершилася внічию. Причому в останньому протистоянні команд на ЧС-2018 хорвати розгромили аргентинців у групі — 3:0.

У майбутній дуелі букмекери віддають перевагу чинному чемпіону Південної Америки. Приміром, авторитетна контора William Hill ставки на перемогу аргентинців у основний час приймає з коефіцієнтом 1,80, на нічию — 3,20, на виграш «клітчастих» — 5,00.

ЧС-2022. ½ фіналу

13 грудня (вівторок)

Аргентина — Хорватія 21:00 регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт», «MEGOGO. Футбол», радіо «Промінь»

Нагадаємо, що переможець поєдинку Аргентина — Хорватія зіграє у матчі за головний трофей ЧС-2022 з сильнішим у другому півфіналі Франція — Марокко, який буде зіграний у середу, 14 грудня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Франція у матчі з незабитим пенальті не пустила Англію до півфіналу ЧС-2022.

Фото fifa.com

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