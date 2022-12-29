Як отримати тимчасовий захист в Чехії, якщо є віза іншої країни: названо умови

У Чехії, як і в інших країнах Євросоюзу, продовжили статус тимчасового захисту для українських біженців.

У новому законі Lex Ukrajina IV йдеться про те, що продовжити тимчасовий захист можуть біженці, які «перебували в Україні» станом на 24 лютого 2022 року, передає proukrainu.blesk.cz.

Якщо іноземець до 24 лютого мав дійсний дозвіл на проживання понад 90 днів в іншій країні, ніж Україна, то він не має права на тимчасовий захист у Чехії.

«Ключовим є той факт, чи був іноземець „таким, що перебував в Україні“ станом на 24 лютого. Це стосується також осіб, які на момент початку конфлікту перебували в іншій країні, але лише на короткий час, наприклад, у відпустці — тобто не більше 90 днів», — передає ресурс слова спікерки відділу преси та зв'язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки Гани Малі.

Якщо дозвіл на проживання в Чехії після 24 лютого згодом було скасовано, це не є перешкодою для надання тимчасового захисту.

У випадку, якщо людина має дозвіл на проживання (довгострокову візу на дозвіл на довгострокове або постійне перебування) в іншій країні Європейського Союзу, то вона не може отримати тимчасового захисту в Чехії.

Тимчасовий захист у Чехії не припиняється, коли іноземець, який має спеціальну довгострокову візу з кодом D/VS/U, залишає територію Чеської Республіки.

Це є спеціальна віза для громадян України. За цією візою можна виїхати за межі території Чехії, але тільки в межах Шенгену та України, хоча в ній зазначається кількість в'їздів «00». Інші поїздки за межі Шенгену будуть дозволені у надзвичайних ситуаціях за умови обґрунтування необхідності поїздки (відрядження, невідкладні медичні процедури, догляд за родичами) та пред'явлення авіаквитка або квитка.

Раніше повідомлялося, що в Чехії хочуть змінити правила виплат та суму допомоги для українських біженців.

40

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram