Німецькі військові експерти прогнозують укладання влітку перемир'я між Україною та росією

У понеділок, 2 січня, німецький військовий експерт, колишній генерал НАТО Ганс-Лотар Домрезе (на фото) заявив, що очікує на припинення вогню між Україною та росією вже цього року. В інтерв'ю Funke він сказав: «Протягом 2023 у нас буде перемир'я».

При цьому генерал припускає, що найближчими місяцями обидві сторони почнуть нові наступи, щоб все ж таки спробувати досягти своїх військових цілей, але вже на початку літа настане припинення вогню, оскільки на той час Київ і Москва зрозуміють — подальші бойові дії безглузді, бо вони не призводять до отримання контролю за новими територіями.

«Це стане моментом для переговорів про припинення вогню. Залишиться лише можливість укладання угоди, яка влаштує обидві сторони», — вважає Домрезе.

Компромісу, за його словами, можна буде досягти, якщо президент України Володимир Зеленський відмовиться від негайного повернення під контроль Києва Криму та інших окупованих територій. Домрезе наголосив, що ці території мають знову стати українськими, проте для цього буде потрібен час — певний перехідний період терміном, припустимо, на 50 років. Як приклад, генерал навів історію повернення Гонконгу під контроль Китаю.

Військовий експерт Німецького товариства зовнішньої політики з росії та питань безпеки Андраш Рач погоджується з Домрезе в тому, що переговори про перемир'я між Україною та росією розпочнуться влітку і закінчаться до кінця 2023 року. Однак він називає іншу причину. Рач нагадав, що у 2024 році в росії мають відбутися чергові президентські вибори. Експерт вважає малоймовірним, що Кремль вестиме інтенсивну війну напередодні та в ході цих виборів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що британський генерал Бен Ходжес вважає реальним повернення Україною Криму вже влітку 2023 року. Його прогноз не збігається з думкою німецьких експертів.

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