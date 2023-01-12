Правила стали суворішими: в Чехії оновили основні норми закону для українців

У Чехії уряд доручив провести ревізію всіх виплат для українських біженців та розробити нову систему, яка почне діяти з 1 квітня 2023 року. З цієї дати допомоги біженцям, у тому числі гуманітарна, виплачуватимуться за новими правилами, які Мінпраці має розробити. Це передбачає урядовий законопроект Lex Ukrajina IV, який 11 січня підтримали 57 сенаторів Верхньої палати парламенту країни.

Цим же законом програма надання тимчасового захисту українським біженцям у Чехії продовжується на один рік — до 31 березня 2024 року, повідомляє чеський ресурс новин .

Обумовлена законом процедура продовження статусу тимчасового захисту в Чехії передбачає вклеювання відповідної візи до закордонного паспорта заявника. Так, до кінця березня 2023 року український біженець має зареєструватися у спеціальній онлайн-системі на сайті чеського МВС. Результатом цієї реєстрації стане присвоєння конкретної дати та часу, коли заявник має особисто з'явитися в міграційний відділ для вклеювання нової візи тимчасового захисту (зробити це потрібно буде згідно з присвоєною датою, але не пізніше 30 вересня 2023 року).

Якщо українець не зареєструється в системі або не з'явиться в призначений термін до міграційного відділу, то віза тимчасового захисту припинить свою дію, проте біженець зможе відразу подати заяву на нову без будь-яких штрафних санкцій.

Під час особистого візиту до міграційного відділу іноземець буде зобов'язаний:

назвати адресу свого проживання, а також найменування та адресу школи, яку відвідує її дитина згідно із законом про обов'язкову початкову освіту;

пред'явити підтвердження забезпеченням житлом. Ця вимога не поширюється на українців, які проживають в екстреному чи тимчасовому житлі, наданому органами кризового управління. Виняток зроблено і для біженців, які набули статусу тимчасового захисту після 27 червня 2022 року та адреса фактичного проживання у них збігається з адресою, зазначеною при реєстрації.

Якщо іноземець, який користується тимчасовим захистом, перебуває на території Чеської Республіки без дійсного закордонного паспорта та доведе, що не може отримати його від компетентних органів України, то МВС чи поліція Чехії видадуть йому спеціальне посвідчення особи для поїздок за кордон (cestovný průkaz totožnosti) відповідно до законом про перебування іноземців. Для оформлення документа біженець має надати друковану фотографію. Цей пункт не застосовується, якщо місцеві умови не дозволяють видати іноземцю таке посвідчення.

Наразі ж уряд готує додаткові поправки до закону. Згідно з однією з них, проживання в екстреному житлі (готелі, пансіонати, гуртожитки), правом на яке користується третина біженців, буде безкоштовним лише 150 днів, а далі за нього треба буде платити.

За офіційними даними, з 24 лютого 2022 року Чехія видала українським біженцям 476 666 віз тимчасового захисту. Нині в країні орієнтовно залишається близько 300 тис. українців.

Нагадаємо, з 1 січня у Чехії змінилися суми та правила виплати гуманітарної допомоги біженцям — нові виплати відповідають прожитковому мінімуму в країні, який почав застосовуватися з початку 2023 року.

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