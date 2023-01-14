Коли збирають зерно після посівання на Старий Новий рік-2023

Одна з головних традицій святкування Старого Нового року 14 січня — обряд посівання. Посівати ходять хлопчики та чоловіки рано-вранці.

Після їхнього приходу завжди залишаються розкидані зерна пшениці, які не рекомендується прибирати кілька днів.



На свято, тим більше, не можна змітати зерно, треба почекати до наступного дня — 15 січня.

Загалом посівальне зерно за традиціями слід зібрати до Хрещення.

На третій день після посіву зерно акуратно змітають на совочок й зберігають у такому вигляді вдома в якомусь затишному місці.



За однією з традицій, зерно після посівання можна викидати лише після нового посіву. Адже посівальники розкидали його з побажаннями здоров'я та добробуту всім домашнім та дому. Прихильники цієї традиції радять посівальне зерно зібрати та тримати під ванною (для квартири) або біля пічки у куточку (для будинку), до наступного посіву. Після нового посівання старе зерно викидається, але на його місце кладеться нове.



За іншою традицією посівальне зерно можна «посіяти» протягом року. Найголовніше — це не викидати посівальне зерно й з повагою до нього ставиться. Інакше в оселі будуть прикрощі та нещастя.



«Посіяти» таке зерно можна, розкидавши у поле або на землю для курей та голубів, які зміцнюватимуть здоров'я: кури — яйця (родючість та багатство), голуби — небесний успіх.



Тим самим стверджується сенс: добром даєш — добром повернеться, розповсюджуючи удачу та мир не лише в домі, а й за його межами.



14 січня до будинку має першим зайти чоловік. Вважалося, що це гарантує гарний урожай та удачу у справах. Жінка ж — це до біди та неврожаю.



На старий Новий рік не можна:

- вимітати зерно, яким «засівали» будинок;

- закривати двері й не впускати у будинок щедрувальників та посівальників. Інакше зачиняться двері й для добробуту цієї сім'ї;

- працювати чи лаятися. Тільки веселитися та радіти. Інакше весь рік проведеш у чварах та з'ясуваннях стосунків;

- виносити сміття з дому;

- давати в борг.



До грошей у ці дні краще не торкатися. Купюри для посівальників потрібно приготувати заздалегідь.



Нагадаємо, 14 січня церква вшановує святого Василя. «ФАКТИ» приготували листівки та вірші, якими можна привітати іменинника.

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