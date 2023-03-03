Українці можуть оформити пенсію в Україні, перебуваючи за кордоном: що для цього потрібно

Українці, які вже досягли пенсійного віку, але вимушено перебувають за кордоном, можуть звернутися за пенсією дистанційно.

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», право на пенсію за віком виникає після настання 60-річного віку і набуття особою страхового стажу — у 2023 році він складає 30 років. Якщо страхового стажу не вистачає, особа може вийти на пенсію пізніше. За наявності стажу 20−30 років громадянин набуває право вийти на пенсію після досягнення 63-річного віку, а, маючи 15−20 років стажу — після досягнення 65 років.

Українці, які перебувають у Польщі, можуть звернутися за пенсією через портал ПФУ та через польську установу ZUS, інформує видання UkrainianInPoland.

Алгоритм оформлення пенсії через портал ПФУ

Зайти на сервіс та авторизуватися на сайті за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Вибрати вкладку «Заява про призначення пенсії» (знаходиться в меню «Всі послуги»).

Ознайомитися із поясненнями, наданими ПФУ. Тут покроково пояснюється, як саме потрібно ввести особисті дані та заповнити анкету-опитування.

Перейти до вкладки заповнення онлайн-форми за посиланням «Вхід» та заповнити онлайн-заяву.

Вибираючи вид пенсії, необхідно вказати «Пенсія за віком» та погодитися на дистанційне інформування (для цього потрібно обрати найзручніший спосіб отримання повідомлень щодо обробки заяви).

Також обов’язковим кроком є додання відповідних електронних копій (сканів) документів.

Коли заява буде схвалена, заявник отримає рішення щодо призначення пенсії у спосіб, який було обрано під час заповнення анкети — не пізніше 10 днів із моменту надходження заяви та документів.

Варто мати на увазі, що для того, аби особа могла реально отримувати українську пенсію після її дистанційного оформлення та призначення, їй необхідно мати активний рахунок в українському банку. Але сьогодні це не проблема, адже низка українських банків пропонує можливість дистанційного відкриття рахунку.

Призначення пенсії через ZUS

Можливість призначення пенсії через польську державну установу є підставі угоди між Україною та Польщею про соціальне забезпечення, яка була підписана 18 травня 2012 року.

Для подання заяви слід особисто звернутися до територіального відділення ZUS за місцем фактичного проживання. Для візиту необхідно підготувати оригінали документів. Спеціалісти територіального відділку ZUS самостійно заповнять та засвідчать необхідні формуляри, після чого надішлють їх до Пенсійного фонду України.

ПФУ розгляне документи та винесе рішення щодо призначення пенсії, про яке буде повідомлено ZUS та безпосередньо заявника.

Оформлюючи пенсію за посередництвом ZUS, пенсіонер не зобов’язаний мати відкритий рахунок в українському банку. Пенсія переказуватиметься щоквартально на особистий (валютний) рахунок пенсіонера, відкритий у польському банку. Нарахування відбуватиметься в євро, згідно з офіційним курсом Нацбанка України.

Звертаючись за призначенням пенсії через ZUS, особа, яка тимчасово проживає в Польщі, потрібна надати оригінали таких документів:

паспорт;

довідку про присвоєння номера PESEL UKR (карту побуту, посвідчення особистості);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код, за наявності);

документи, що підтверджують страховий стаж;

довідка з банківськими реквізитами особистого (валютного) рахунку, який було відкрито в польському банку.

Надані документи надсилаються до Пенсійного фонду України у вигляді копій, завірених ZUS.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали, як українці можуть отримувати в Україні польську пенсію.

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