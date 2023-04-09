«Паталогія диктатора»: Ігор Ейдман про схожість сучасної росії та Німеччини часів Гітлера

Соціолог і дослідник путінізму Ігор Ейдман вважає, що російське суспільство божеволіє слідом за диктатором.

«Коли мої друзі, які живуть у росії, розповідають про те, як їм психологічно важко, я згадую Фрома, — пише Ігор Ейдман і цитує психоаналітика: «Коли патологічні процеси стають стереотипними, вони втрачають індивідуальний характер. Більше того, хворий індивід, будучи оточений іншими такими ж індивідами, почувається цілком у своїй тарілці. Вся культура пристосовується до патології певного типу та виробляє засоби, що задовольняють запити хворих.

А ось здорова людина почувається в хворому суспільстві по-справжньому незатишно… Я вважаю за можливе говорити в цьому зв'язку про «божевільне суспільство» і про проблеми, які постають перед здоровою людиною, яка живе в такому суспільстві". Еріх Фромм «Адольф Гітлер: клінічний випадок некрофілії».

Напрочуд буквально повторюється історія. Диктатор-садист, одержимий волею до смерті, нав'язує через пропаганду та терор власне божевілля всій країні. Соціальна культура «пристосовується до патології» диктатора. Пропагандисти підлаштовуються під його очікування та уподобання, а потім поширюють бацили цього безумства серед населення.

У свою чергу патологічна свідомість диктатора відбиває глибинні підсвідомі фобії та комплекси суспільства. Він йде їм на зустріч, пробуджуючи та стимулюючи в людях найтемніші інстинкти, ненависть та насильство.

У результаті суспільство божеволіє слідом за диктатором".

Фото із соцмереж

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