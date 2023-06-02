Літошко розповів, як легко подолати корупцію у фітосанітарній сфері

Введення на рівні з державними у роботу приватних лабораторій для проведення фітосанітарних перевірок може мінімізувати будь-які зловживання у цій сфері. Така практика давно існує у країнах ЄС та призведе до адаптації українського ринку до європейських стандартів. Водночас контроль за сертифікацією приватних лабораторій має здійснювати держава. Про це в інтерв'ю ЗМІ повідомив перший заступник голови ДПСС на Одещині, головний державний інспектор Одеської області Святослав Літошко.

«Ми боялися з вами, коли 10−15 років тому з'являлися приватні лабораторії, які робили аналізи населенню. Пам'ятаєте, спочатку люди їх боялися? Зараз ці лабораторії дуже добре працюють, люди туди йдуть — там швидко, якісно. Лабораторії почали працювати. Вони обслуговують значний відсоток населення. І те саме, я вважаю, потрібно провести, згідно з європейськими нормами, у нашій галузі», — зазначив С.Літошко.

Таким чином, на думку С. Літошка, можна буде мінімізувати корупційну складову. Адже нещодавно країною прокотилася інформація про низку кримінальних справ та гучні затримання чиновників, які працюють у сфері фітосанітарних перевірок: «З корупцією було кілька великих справ. Вони ще йдуть, розслідування продовжуються. Я не вдаватимуся до подробиць, але ми дуже щільно спілкуємося і співпрацюємо з правоохоронними органами. Це стосується й обміну інформацією та фактами. Деякі моменти ми навіть передаємо, запускаємо ці процеси виявлення. Поки триває слідство, особливо у подробиці вдаватися не можна, але ми категорично проти корупції. Президент чітко дав зрозуміти, що Одеса — це двері України до зовнішнього світу. Ми — це імідж країни».

Святослав Литошко наголосив, що бізнесу треба дати вибір, звертатися до приватних лабораторій чи до державних. Конкуренція підвищить якість послуг. Він додав, що з перших днів його роботи на посаді було оголошено тотальну боротьбу з «негідниками, які зловживають або вигадують махінації».

«Нульова толерантність до будь-яких проявів корупції. Наші інспектори носять на одязі камери, які фіксують взагалі все, що відбувається. Так само, як і в патрульні поліції. Ми бачимо все, що вони роблять. Система побудована так, що на 99% корупція неможлива загалом. Але, звісно, боротьба триває. З виявленими фактами ми не зволікаємо. Я вважаю, якщо вкрав чи щось недобросовісне зробив — у в'язницю!»

Водночас він зазначив, що нерідко й сам бізнес намагається порушити правила та виставити на полиці неякісний, а іноді навіть зіпсований товар.

«Ось тільки уявіть, яка відповідальність лежить на головному санітарному лікарі області. Ми перевіряємо величезні вантажі, які йду в Україну, продукти, що йдуть на магазинні полиці. І ви розумієте, напевно, що не всі постачальники сумлінні. Ми буваємо знаходимо таке, що волосся на руках дибки стає. Навіть сальмонеллу в сосисках, уявіть! Вся ця партія, звичайно, маркується як брак. Я не маю морального права навіть думати про те, щоб такі продукти постачалися на прилавки. Це спричинить смерті! Але бізнесмени думають інакше, їм важливо заробити гроші. Зрозумійте, ДПСС стоїть на варті безпеки харчової, епідеміологічної», — сказав Літошко. Він також додав, що керівник служби у зв'язку з подібними діями стає об'єктом «ображених несумлінних бізнесменів». «Вони намагаються помститися якось, писати заяви, підкуповувати ЗМІ, давати хабарі судам, щоб помститися. І це не лише в Одесі. Кожен керівник ДПСС в областях має такі ризики. Так, ворогів у нас багато, але їх ніхто не боїться. Ми завжди на боці людей!» — резюмував чиновник.

Крім того, Святослав Літошко додав, що ДПСС також активно веде боротьбу з фальсифікацією фітосантарних сертифікатів: «Ми жорстко та безапеляційно боремося з людьми, які створюють підробки… Горе-бізнесмен, який потрапив за „липовий“ сертифікат, дуже швидко розповідає, де він його взяв. Відповідальність несуть обидва».

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