Впорався краще, ніж очікувалося: робот диригував національним оркестром Південної Кореї

У Сеулі відбувся незвичайний концерт. Виступав національний оркестр Південної Кореї, а ось диригував ним робот-андроїд! Дворукий EveR 6 розроблений і створений Корейським інститутом промислових технологій. Концерт у Національному театрі Кореї став не тільки дебютом для андроїда-диригента, а й першим подібним шоу у світі. Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали, що у ресторанах Лас-Вегаса роботи готують каву.

EveR 6 піднявся на диригентський подіум і вклонився публіці. Потім він почав розмахувати руками, контролюючи темп гри справжніх живих музикантів.

Допомагав роботу Чхве Су-Йоул. Коментуючи дебют, він зазначив: «Рухи диригента дуже деталізовані. Робот впорався з цим набагато краще, ніж я собі уявляв».

Однак у EveR 6 є дуже важливий недолік, що робить його поки що неповноцінним диригентом — робот не вміє слухати. Отже, він не може контролювати й оцінювати гру оркестрантів.

Один зі слухачів незвичайного концерту Лі Йон Чжу, який вивчає традиційну корейську музику, наголосив: «Рухам робота, хоча й бездоганним у підтримці ритму, не вистачало „дихання“, тобто здатності тримати оркестр готовим до колективної та миттєвої взаємодії». Для хорошого диригента це вкрай важливо.

Інший слухач, 62-річний Сон Ін Хо, оцінив виступ робота як «диригента початкового рівня». «Думаю, він зможе сам диригувати, якщо буде оснащений штучним інтелектом для розуміння й аналізу музики», — сказав Сон.

Підбиваючи підсумок, повідомляємо, що EveR 6 диригував трьома з п'яти творів, які відіграв оркестр того вечора. Одним твором керував Чхве Су-Йоул. А під час п'ятого робот і людина диригували разом.

«Цей концерт показав, що роботи і люди можуть співіснувати і доповнювати один одного, але не замінювати один одного», — сказав Чхве після концерту.

Раніше «ФАКТИ» писали, що творець нейромережі заявив про небезпеку штучного інтелекту і звільнився з Google.

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