Попри війну наші спортсмени виборюють чемпіонські титули в Європі та світі. Катерина Петрушевська з Кам’янського, що на Дніпропетровщині, у парі з Максимом Онофрійчуком стали чемпіонами Європи зі спортивних танців. Відкриті міжнародні змагання зі спортивних танців WDC AL European Championships 2023 відбулися у Великій Британії. Випробувати себе та скласти конкуренцію світовим бальникам було дуже складно. Виступ української пари став неперевершеним. Вони посіли 1 місце у категорії «Молодь до 19 років».

- Танцями я почала займатись у сім років у місті Кам'янське на Дніпропетровщині. Туди мене привела мама, адже помітила здібності. Потім я відвідувала школу танців у Дніпрі, адже хотілось вдосконалення та постійного розвитку. Максим у спортивних танцях вже одинадцятий рік. Він опинився там через подругу, яка попросила його стати її партнером. І йому настільки сподобалось, що він залишився, — розповіла «ФАКТАМ» танцівниця Катерина Петрушевська. — Найбільше моє досягнення — у 2021 році я стала п’ятою на чемпіонаті світі в Києві. А Максим дістався півфіналу чемпіонату світу.

Після закінчення школи Катерина Петрушевська переїхала до столиці, де навчається у Київському університеті імені Тараса Шевченка на економічному факультеті.

- Так сталось, що через війну я залишилась без свого партнера. Отримувала запрошення з різних країн світу, куди мене кликали займатись, але в мене навіть думки не було полишати Україну. Я патріотка і хочу представляти лише свою країну. Тому і залишилась. Максим став моїм новим партнером всього кілька місяців тому. Він з Кривого Рогу, але мешкає наразі в столиці, цього року закінчив школу. Ми відразу знайшли підхід один до одного, бо поставили собі одну мету — перемагати. Максим більш суворий та прискіпливий, це ще більше дисциплінує нашу пару. В житті ми спокійні, а коли виходимо на паркет, то здається, що він починає горіти від нашого запалу! Щоб навчитися танцювати і стати хорошим танцюристом, потрібно дуже багато тренуватися. Ваш рівень майстерності та компетентності формується саме протягом тривалої практики. Саме тому ми за два місяці до чемпіонату Європи приступили до виснажливих тренувань. Займались по 5−6 годин по 6−7 разів на тиждень. Й разом із тим встигали навчатись. На дієтах ніколи не сиділи, але Максим для підтримки гарної форми ще й відвідував спортзал.

На чемпіонат Європи, додає Катерина, відбіркових змагань не було. Туди подавали заявку на участь ті, хто відчував свій рівень підготовки й готовий був до сильних суперників та перемоги, як сталось у нашому випадку.

- Загалом у нашій номінації боролись за призові місця до 40 пар. — продовжує Катерина. — Найбільше переживали через учасників із Великої Британії та Польщі, адже це наші головні суперники. Всіх танцівників поділили на грути й змагались у кілька заходів. Ми із Максимом виконували лише стандартну програму із п’яти танців — фокстроту, вальсу, віденського вальсу, квікстепу, танго. Коли пройшли у фінал — не могли стримати емоцій щастя! Судді оцінювали виключно танці, але якщо в конкурсантів вдалі костюми та макіяж, за це присуджували додаткові бали. Талант, працелюбність та віра допомогли нам посісти перше місце, другими стали теж українці, треті — представники Великої Британії. І цю перемогу ми присвячуємо Україні, тренерам Марії Поліщук, Андрію Єфремченкову та своїм батькам.

Раніше «ФАКТИ» писали, що українська школярка, яка пережила ампутацію ніг, стала чемпіонкою світу з танців.

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