Злочинна схема продажу квартир, власники яких виїхали за кордон: адвокат пояснила, як її «викрити»

Питання оренди житла під час війни стало дуже гострим. В Україні почастішали випадки, коли в інтернеті шахраї знаходять потрібну квартиру, господарі якої виїхали з України, та здають житло за довіреністю (або взагалі без довіреності). За «лівим» паспортом укладають договір оренди квартири. Потім на «чорному» ринку фальшивих документів підробляють паспорт на ім’я власника квартири. Далі аферисти або підробляють правовстановлюючі документи, або одержують їх дублікати. Потім шахраї показують квартиру потенційним покупцям і продають за заниженою вартістю. Як уберегтися від цього — поради дала адвокатка з нерухомості Олена Нікітенко.

«Самі або за допомогою нотаріуса зайдіть до реєстру майнових прав і переконайтеся, що з вашим майном все гаразд, або зверніться до спеціалізованого адвоката, який все перевірить, а якщо буде необхідність, проведе ряд дій, щоб уберегти ваше майно. Якщо на тривалий термін залишаєте житло, то можете оформити договір позики (іпотеки) з кимось із близьких, таким чином нотаріус накладе обмеження на розпорядження квартирою. Якщо з якихось причин ваша квартира не внесена до Реєстру майнових прав, то її бажано внести».

Крім того, адвокатка радить працювати з перевіреним експертом з нерухомості, який володіє інформацією не поверхнево, а на глибинному рівні з усіма тонкощами.

«У всякому разі він може запідозрити щось недобре та вчасно зреагувати. Вивчайте особу орендаря: де працює, активність у соціальних мережах, його життєву ситуацію, його рідних. При оформленні оренди просіть показати ще якийсь документ, наприклад, посвідчення водія тощо».

Раніше «ФАКТИ» публікували поради адвоката, що потрібно знати, коли ви здаєте чи винаймаєте житло.

96

Читайте нас у Facebook та Instagram