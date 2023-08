«Мене запросили випити чаю з Кейт Міддлтон, але я не пішла»: знаменита співачка приголомшила зізнанням

Знаменита американська співачка й акторка Доллі Партон, яка на честь дня народження чоловіка повторила образ, у якому понад 40 років тому знімалася для Playboy, у свої 77 років не має наміру зменшувати оберти. У серпні володарка 11 премій «Греммі» буквально підірвала інтернет, випустивши свою кавер-версію легендарної пісні Let It Be. Сер Пол Маккартні та Рінго Старр погодилися сфотографуватися з Доллі для обкладинки синглу, що фактично стало свідченням їхнього схвалення нової версії старого хіта. У листопаді заплановано вихід альбому Партон, який королева кантрі записала в невластивій для себе рок-манері.

Судячи з усього, на зміну музичного стилю співачки вплинуло її досить тривале перебування в Лондоні. Саме тут Доллі вирішила записувати свій новий альбом.

І ось 28 серпня американська зірка дала коротке інтерв'ю радіостанції BBC Radio 2, в якому приголомшила раптовим одкровенням. Розповідаючи про своє лондонське життя, Партон заявила: «Цього разу, о Господи, мене навіть запросили випити чаю з Кейт Міддлтон, але я не пішла».

Після цих слів, здавалося, радіоефір на мить завмер, а потім вибухнув такими коливаннями, що можна було очікувати землетрусу.

А Доллі, як ні в чому не бувало, продовжувала: «Я думаю, що з її боку було дуже мило запросити мене, але я була так зайнята роботою в студії… До того ж Кейт не збиралася просувати мій рок-альбом, тому мені довелося сказати ні».

Безумовно, британці оцінили жарт Партон. І все ж принцеса Уельська не запрошує на чаювання кого попало.

«Мені подобаються люди в Лондоні, його атмосфера. І я б із задоволенням погуляла б по цьому прекрасному місту, але у мене немає на це часу. Я дуже шкодую про це», — вже серйозно сказала Доллі.

Крім роботи над новим альбомом Партон продовжує активно займатися благодійною діяльністю. Її останній проєкт у цій галузі відомий у США як «Бібліотека уяви». Доллі заснувала спеціальний фонд, завдяки якому діти можуть отримувати безоплатні книжки з моменту свого народження і до п'яти років.

Як відреагувала принцеса Уельська на інтерв'ю американської зірки, поки невідомо. Увечері 28 серпня Кейт Міддлтон і принц Вільям приїхали до Балморалу, де зібралися старші члени британської королівської сім'ї. Нагадаємо, Чарльз III вирішив провести термінову сімейну раду про майбутнє монархії.

