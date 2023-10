Нова пісня Beatles, у записі якої брали участь живі та мертві члени легендарного гурту, вийде 2 листопада

У це важко повірити, але 2 листопада шанувальники легендарного британського гурту The Beatles зможуть почути його нову пісню, в записі якої брала участь вся ліверпульська четвірка. Сингл Now And Then виходить біш ніж за 50 років після розпаду групи. Вже давно вирушили до кращого світу Джон Леннон та Джордж Харрісон. Однак Полу Маккартні та Рінго Старру вдалося зробити неможливе.

РЕКЛАМА

В основі нової композиції лежить демо-запис, який на початку 70-х зробив Джон Леннон. Фанатам його творчості пісня знайома, оскільки вона розходилася на бутлегах — неофіційних піратських записах та платівках.

У середині 90-х Маккартні, Харрісон і Старр працювали над проектом Anthology («Антологія»). Вони спробували зібрати рідкісні відео та аудіозаписи, які могли б розповісти, як гурт працював над створенням своїх альбомів.

Тоді вони втрьох спробували використати демо-запис Леннона. Однак її якість була настільки поганою, що включати композицію в Anthology не стали. При цьому Харрісон все ж таки записав для неї гітарні партії.

РЕКЛАМА

І ось минулого року Маккартні та Старр за допомогою відомого кінорежисера Пітера Джексона, а також Джайлса Мартіна, сина легендарного продюсера The Beatles Джорджа Мартіна, завершили роботу над піснею Now And Then. Сер Пол зізнається, що для цього частково використовувався штучний інтелект. Ця технологія дозволила очистити голос Джона Леннона від сильних шумів, які були присутні на старій касеті.

У прес-релізі з нагоди виходу пісні Маккартні та Старр кажуть, що ця робота має для них нотки сюрреалізму.

РЕКЛАМА

«Там голос Джона кришталевої чистоти, це дуже зворушливо, і ми всі там граємо, тож це повноцінний запис The Beatles. 2023 року працювати над музикою гурту та випустити нову пісню, яку публіка ще не чула, — це фантастика», — сказав сер Пол Маккартні.

«Це було майже як опинитися поряд з Джоном у кімнаті, тож ми були дуже зворушені. Знаєте, наче Джон знову був із нами», — додав сер Рінго Старр.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Rolling Stones записали новий альбом із Полом Маккартні.

34

Читайте нас у Facebook та Instagram