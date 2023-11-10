Чиновники Антимонопольного комітету ігнорують розгляд змови на торгах, у яких 3 роки тому брали участь компанії з орбіти нардепа ОПЗЖ Віталія Борта. Йдеться про тендер за участі компаній ТОВ «ЗТС Груп» (42 406 672) та ТОВ «ДС Пром Груп» (39 810 010).

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Після його проведення «ДС Пром Груп» заробила ще 11,5 млрд грн, ремонтуючи дороги у Черкаській, Київській, Чернігівській, Кіровоградській, Донецькій та інших областях, йдеться в блозі політолога Володимира Сонюка на сайті «Цензор.НЕТ».

Директором і бенефіціаром ТОВ «ЗТС Груп» є Андрій Вікторович Щербань — зять Борта, чоловік його доньки — Яни Борт-Щербань. ТОВ «ДС Пром Груп» записана на Дмитра Мусієнка з Охтирки, який може бути підставною особою, пише блогер. До 2017 року співвласниками компанії були помічник Борта Дмитро Притула та фонд «Ю.Ді.Джи» (40 114 225), власницею якого є дружина нардепа Ольга Борт. Обидві компанії брали участь щонайменше в одній змові на тендерних закупівлях на Кіровоградщині, де у заявках використовували шаблони документів одна одної, подали ідентичні гарантійні листи, які не вимагалися документацією, одночасно підвантажували документи на сайт у позаробочий час, одночасно подавали скарги тощо.

«Компанія „ЗТС“ тут була „підсадним“ спарринг-партнером для „ДС Пром Груп“. Адже не подала банківської гарантії, а асфальтний завод і лабораторю мала намір орендувати у „конкурента“ — іншої фірми Борта», — нагадує автор.

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Активісти ще у 2020-му оскаржили змову компаній Борта до АМКУ, проте досі не отримали відповідей на те, чи мали місце зловживання. Підозрілі тендери стали для «ДС Пром Груп» звичайною практикою.

«За змову з метою таємної передачі в оренду тимчасово ввезеної на територію України техніки було відкрито кримінальну справу проти представництва азербайджанської компанії Azvirt — одного з партнерів «ДС Пром Груп», — йдеться в блозі.

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Відсутність реакції з боку регулятора призвела до того, що «ДС Пром Груп» встигла виграти торгів на понад 11,5 млрд грн, зокрема на дороги в Кіровоградщині (1,5 млрд грн), на Київщині (понад 600 млн), Чернігівщині (майже 480 млн).

«Якщо тендерну змову на кіровоградському тендері не розглядали роками, то от скаргу самого „ДС Пром Груп“ у квітні 2023-го розглянули майже миттєво. Та ще й дали можливість компанії виправити критичні помилки у тендерній заявці, практично „за вуха“ протягнувши її до перемоги», — пише автор.

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З огляду на проросійський бекграунд Борта, дивним виглядає, що його компанія продовжує заробляти гроші на відбудові держави.

«Змова трирічної давнини так і лежить у стінах АМКУ нерозслідуваною, а її учасник продовжує заробляти гроші на ремонті доріг», — резюмує Володимир Сонюк.

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