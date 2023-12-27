Держава може наростити видобуток газу, але для цього необхідна низка рішень — експерт

Швидке й відносно дешеве нарощення видобутку газу найближчим часом може бути лише в межах спеціальних дозволів компаній «Укрнафта» і «Укргазвидобування». Про це йдеться у матеріалі ексдиректора ДП «Полтаванафтогазгеологія» Геннадія Сікалова «Суб'єктивні перспективи щодо видобутку газу».

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За його словами, ці дві компанії «мають разом значні балансові запаси газу (442,7 мільярда кубометрів) промислових категорій станом на 1 січня 2022 року, і низький темп їхнього вилучення».

«При досягненні темпу розробки в 5% дві державні компанії разом змогли би видобувати близько 20 мільярдів кубометрів на рік», — стверджує експерт.

Однак для цього «державі необхідно відмовитися від системи пільг по ренті, яка на сьогодні є, і що дає змогу „Укргазвидобуванню“ у 2022−2023 роках „махлювати“ та недоплачувати кошти в бюджет, і розвивати лише приватні компанії з хорошими родовищами (Сахалінське, Семереньківське, Мачухське)», — пише експерт.

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«Ренту необхідно узгодити окремо для кожної групи родовищ, беручи до уваги лише початкові запаси газу. Врахувати окремо коефіцієнти на складність геологічної будови та поверхневі умови (шельф, суша, гори)», — вважає Сікалов.

Він також наголошує, що «державі необхідно реорганізувати Державну геологічну службу з «кіоска з єдиним вікном», який торгує спеціальними дозволами, де голова кричить «вільна каса», на справді ДЕРЖАВНУ ГЕОЛОГІЧНУ СЛУЖБУ, яка б ефективно виконувала основні завдання регулятора:

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— формулювала завдання з геологорозвідувальних робіт і контролювала їхнє виконання;

— узгоджувала рішення щодо раціонального використання надр і корисних копалин та контролювала їхнє виконання;

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— вела облік робіт і запасів та збирала й зберігала первинну геологічну інформацію в цифровому вигляді;

— формувала «кейс» нових об’єктів".

«Державі необхідно ті родовища, які неефективно і з порушенням законодавства розробляють чи вивчаються „Укргазвидобуванням“ та „Укрнафтою“, вилучити й продати з аукціону. Причому до аукціону залучити і АМКУ, який би контролював, щоб випадково не створили нового приватного монополіста», — вважає він.

Крім того, на думку Сікалова, «державі необхідно розробити механізм контролю за впровадженням проєктів розробки родовищ та темпом вилучення газу».

«Державі необхідно розробити заохочувальні механізми для компаній, які хочуть займатися традиційними грінфілдами, де відсутні пробурені свердловини і сейсмічні дослідження низької якості. І також всі терміни та види робіт повинні бути під жорстким контролем держави, щоб уникнути „сплячих ділянок“, чи, як це практикується в „Укргазвидобуванні“, „сплячих родовищ“ (наприклад Красноградське (ГПУ „Шебелинкагазвидобування“), нарешті, з 1993 року, у 2023 році ввели Білозірське родовище (ГПУ „Шебелинкагазвидобування“) в розробку)», — написав він.

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