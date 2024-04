«Я твоя, якщо ти мене хочеш»: відома співачка вилила у пісні свій душевний біль через розлучення

37-річна англійська співачка Еллі Голдінг, яка була зіркою різдвяного коцерту у лондонському Вестмінстерському абатстві, дебютувала з однією з емоційних пісень Easy To Love Me, в якій розповіла про розлучення з чоловіком. Щоб зробити виступ Еллі в столиці Великобританії ще більш вражаючим, її колишній, артдилер Каспер Джоплінг, сидів у залі, пише The Sun.

У пісні вона співає: «Кожна помилка, яку я зробила, була останньою, але ти все одно борешся за нас. Я знаю, що любити мене нелегко, але я твоя, якщо ти мене хочеш. Я знаю, що мене нелегко любити, але я твоя, цілком і повністю. Я намагалася ввібрати в себе всю воду, через яку тобі довелося пройти, щоб дістатися до мене. Можливо, я занадто багато для тебе. Від усіх цих запитань у мене болить голова. Нарешті я знайшла щось справжнє, що можу втратити, але ти знаєш, що я буду поруч».

Щодо історії створення пісні, то Еллі зізналась, що працювала разом з канадським продюсером і автором пісень Джеком Рошоном: «Ми написали її разом, але це те, що я роблю — я пишу від серця, пишу те, що відчуваю, і думаю про наслідки після цього. Я пишу новий альбом. Сподіваюся, він вийде цього року. Я дуже багато працюю, і він звучить добре».

Еллі та Каспер прийняли рішення про розрив свого шлюбу в лютому. Друзі пари також визнали, що для них «розлучення — це єдиний вихід».

Відомо, що Еллі та її колишній жили окремо щонайменше пів року, попри те, що намагалися налагодити стосунки заради їхнього дворічного сина Артура.

Музикантка таким дописом повідомила підписників про зміни в особистому житті: «У світлі останніх подій я відчуваю, що у мене не залишилося іншого вибору, окрім як повідомити вам усім, що ми з Каспаром розійшлися деякий час тому в приватному порядку».

Еллі та Каспар одружилися в серпні 2019 року. Зірковими гостями на церемонії були Сієнна Міллер, Орландо Блум та Кеті Перрі. Вперше чутки про їхнє розлучення з'явилися в червні 2023 року, коли джерела стверджували, що подружжя живе окремо. Зрештою команда попзірки заявила, що причина розпаду шлюбу в напружених графіках Еллі та Каспара. Того ж місяця співачку бачили вже без обручки, коли вона разом з Каспаром відвідувала літню вечірку Serpentine Summer Party.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що зірка «Беверлі-Гіллз», що має п’ятьох дітей, розлучилася з чоловіком.

А Дан Балан прокоментував свої стосунки з Тіною Кароль.

