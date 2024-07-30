Сила «маковійчиків», освячення води, маку та початок Успенського посту: як святкують Маковія

У перший день останнього літнього місяця православні та греко-католики відзначають свято Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього та вшановують святих. В Україні цей день став святом освячення води, квітів та маку. З традиціями святкування читачів «ФАКТІВ» знайомить Ніна Главацька, етнографиня, старша наукова співробітниця відділу виставкової роботи Національного музею народної архітектури та побуту України у Пирогові.

Чому в Україні заперечується існування трьох Спасів

— 1 серпня відзначають свято Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього, а також вшановують пам’ять мучеників Маккавеїв, — розповідає Ніна Главацька. - У народі свято називають Маковія (Маковея), Макотрус, Спас на воді, Малий Спас. Успенський піст, який починається від Маковія, завершується 14 серпня — напередодні свята Успіння Пресвятої Богородиці.

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Свято Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього було запроваджено у Візантії у IX ст., а на Русі відоме з 988 року (у XII-XIII ст. воно увійшло в обряди всіх православних церков світу). В народі побутувала приказка: «В Перший Спас на воді стоять, в Другий — яблука їдять, в Третій — на горі полотна продають». Цього року Другий Спас прийде 6-го, а Третій — 16 серпня. Саме слово Спас (на честь Спасителя) походить від «Спаситель» — Ісус, Бог, Син (відображений на іконі «Спас нерукотворний»). Одна з назв свята — Маковія, тому що це день пам’яті семи святих мучеників Маккавеїв, їхньої матері Соломонії та учителя Єлеазара. Авім, Адім, Антонін, Гурій, Євсенон, Єлеазар, Маркелл у 166 р. до н. е. очолили повстання за віру й віддали за неї життя. За легендою, серце їхньої матері Соломонії зупинилося під час молитви над тілами синів. Свято дійшло до нас з Візантії, а ще полягало в перенесенні збереженої частини Хреста Господнього. Чесне древо Животворчого Хреста Господнього — це святиня, частина Хреста, на якому розіп’яли Ісуса Христа. 1 серпня, за юліанським календарем, в Константинополі відбувався урочистий хресний хід містом. Служителі церкви виносили чесне древо Хреста Господнього з царської скарбниці та проносили вулицями. Вірили, що святиня врятує від епідемій, які забирали найбільше життів під час спекотного серпня. Церемонія завершувалася покладанням чесного древа на престол у храмі Святої Софії. З цього дня протягом двох тижнів, до свята Успіння Пресвятої Богородиці, в церкві відправляли молебні за відведення епідемій.

Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього

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Щодо назв свята, то існують різні думки. Поділяю позицію Валентини Борисенко, доктора історичних наук, етнографа: заперечується існування в Україні трьох Спасів — медового, яблучного, горіхового (в росії — так). «Насправді в народі святкувався один Спас — 6 серпня. Лише дуже локально часом свято Маковія 1 серпня називали малим Спасом», — пише вона.

Етнограф Олексій Доля наполягає, що Маковія треба називати суто Маковієм, а Спаса (6 серпня) — виключно Спасом без додаткових прикметників. На Маковія, як він пояснює, святять не лише мак, але й всіляке насіння, а також квіти, цілюще зілля й воду. На Спаса у кошиках несуть фрукти та овочі (навіть картоплю, помідори та іншу городину), мед, віск, продукти бджільництва, колоски та обов'язково хліб. Щодо меду. Жоден з відомих етнографів (Степан Килимник, Олекса Воропай, Василь Скуратівський, Євген Онацько) не згадував про традицію освячення меду українцями на Маковія. Немає також записів у наукових працях про Медовий Спас. Найімовірніше, що цю російську назву свята та російські звичаї перенесли в український медіапростір. Цікаво, що в Києво-Печерській лаврі, яка належить московському патріархату, на Маковія проводяться ярмарки меду. Українці зазвичай освячували мед на Спаса (6 серпня). Відомості про це знаходимо в працях згаданих вище етнографів.

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В українській народній традиції відзначення дня пам’яті братів-мучеників Маккавеїв трансформувалося в поетичне народне свято «освячення квітів, всякого зілля, води і маку». Вочевидь, це свято є віддзеркаленням давніх культів лісів, дерев, квітів і дохристиянських вірувань. Чому саме в цей день українці освячують мак? Існує версія, що свято вшанування мучеників Маккавеїв трансформувалося в Маковія за фонетичною подібністю. Однак у пращурів мак шанувався з давніх-давен. У фольклорних переказах та легендах він асоціювався з родючістю, тож міг використовуватися під час святкувань на честь збирання врожаю. До того ж мак достигав саме в цей період, його збирали й сушили.

Про обов'язкові для «маковійчиків» квіти й рослини

— Серед головних обрядів свята існує створення оберегового букета («маковійська квітка» або «маковійчик»), — продовжує Ніна Главацька. - У давнину Маковія було переважно дівочим та дитячим святом. Напередодні свята дівчата збирали різні квіти та трави, плели з них вінки та виготовляли букет. «Маковійчик» має чітко окреслений центр — найчастіше це декілька маківок або квітка соняшника. Довкола цього центру розміщували квіти (чорнобривці, жоржини, гвоздики, барвінок), трави (васильки, м'яту, чебрець, любисток, петрові батоги, полин, деревій, будяк-пристрітник, ласкавці, кудрявці), а також калину. В деяких регіонах до букета потрапляли стебла конопель та льону. «Маковійчик» перевивали вінком із жита чи пшениці, обв’язували червоною стрічкою («щоб уся родина була здоровою») або рушником.

Кожен компонент у букеті мав символічний сенс: рута-м'ята мала оберігати від усякої напасті й додавати здоров'я, ласкавці — щоб у родині була ласка, злагода і щирість, кудрявці — аби у хлопців в'юнились кучері й любили їх дівчата, маточник освячував плодовитість бджіл, сонях (уособлював небесне світило) — щоб сонце завжди було ласкавим і милосердним до людей, тварин та рослин. Цікаво, що до кожної рослини зверталися з поетичними примовками. Особливо колоритними вони були для льону: «Рости вище по коліна, щоб нікого з нас голова не боліла; білися біло, щоб хустками твоїми нашій (ім'я дівчини) весільну голову покрило; білися міцно в широці, щоб старостам перев'язала плечі». До конопель також казали: «Щоб рушники весільні, скатерки настільні, сорочки святочні натільні та штани-холоші чоловічі пригожі, полотна білі-гожі…»

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В букет вплітали макові головки, колоски та різні трави, що збирали в городі, полі чи лісі

Діти також збирали собі невеличкі пучечки квітів і трав. Разом з дівчатами всі зранку йшли до церкви для їх освячення — це була чи не єдина церковна відправа, участь в якій цього дня переважно брали діти й підлітки. Так, зокрема, вони несли хреста й хоругви при обході храму. Після молитви священник виголошував проповідь для дітей: аби були чемними, шанували батьків і старших, не лихословили, добре вчилися, допомагали по господарству, були охайними тощо. Після проповіді усі ставали в коло, і священник освячував «маковійчики».

Вдома «маковійську квітку» підвішували до сволока або ж до божниці, де вона висіла протягом року. З її квітів при потребі готували ліки чи купелі. Зі свячених васильків робили кропильце, його вмочали у свячену воду і кропили молодих на весіллі або проводжаючи когось у далеку путь. На Благовіщення дівчата вплітали сухі квіти у коси, «щоб не випадало волосся». Свяченим на Маковія зіллям набивали подушку для небіжчика. У деяких місцевостях клали те зілля біля породіллі та в купіль немовляти. З маківок дехто робив навар від безсоння, зерном начиняли «кукли» для дітей (соски-смоктунці). Навесні мак розсівали по городу.

Як же на Маковія без освячення маку у церкві! Причому поряд зі звичайним городнім маком святили також мак-видюк (дикий мак), що в народному знахарстві вживається як засіб проти чародійства: цим маком належало обсипати дім — так позбувалися вроків. За повір'ям, коли «видюк» освятити три, сім або дев'ять разів (на Маковія та на Великдень), то його сила зростає.

На Буковині кілька голівок маку зв’язували у пучечок, потім обмотували стебельця червоною стрічкою і так несли до освячення. Цей мак використовували як насіння в наступному році, домішували до маку, який використовували для приготування куті, розтрушували його в курниках, щоб добре неслася домашня птиця, та на пасіках, щоб бджоли приносили багато меду.

Освячена на Маковія вода вважалася надзвичайно помічною від усіх хвороб

— Після повернення з церкви всією родиною сідали за святковий стіл, — продовжує Ніна Главацька. — Він був пісний, бо у цей день починався Успенський піст. Обрядовою їжею були пироги з маком і «шулики». Готували їх з коржів, які ламали на дрібні шматочки, клали в макітру й заливали медовою ситою (мед з водою) з розтертим маком.

На Карпатській Україні на Маковія воду святили в церкві, люди несли її до храму в заквітчаних посудинах. Освячена цього дня вода цінувалася не менше за стрітенську та вважалася надзвичайно помічною від усіх хвороб. Цього дня в різних регіонах влаштовували церковну ходу до річок, освячували джерела й криниці. Освячення криниць — глибинний звичай наших пращурів. Віддавна місце під криницю, як і під оселю, вибирали дуже ретельно. Викопані толоками колодязі обов'язково освячували та обсаджували вербами. Вважалося, що саме це дерево найкраще оберігає воду в літню спеку, бо біля верб начебто люблять оселятися добрі духи вод і опікуни людського роду. За повір'ям, напередодні Водохреща, Юрія, Купала та Маковія лихі сили можуть насилати хвороби на людей і тварин, а особливо у місцях, де немає верб.

Селяни чотири рази на рік освячували всі колодязі. Найурочистіше проводили освячення на Маковія. Перед цим парубки з чоловіками вичищали днища, лагодили застарілу цямрину, впорядковували огорожі. Дівчата плели віночки та прикрашали ними облямівки криниць, обвішували їх татарським зіллям, папороттю та волошками, а в воду кидали лепеху та любисток, щоб вигнати злі сили і звільнити місце добрим духам.

На освячення криниці в центрі села збиралося все населення. Під супровід троїстих музик та сопілок гуртом йшли до криниці; попереду, калатаючи в маленькі дзвіночки, бігли діти. Похід супроводжували церковні дзвони. Біля криниці застеляли святковими скатертинами два столи: на одному — хліб-сіль та запалена свічка, на другому — свічка, свячена вода й коливо (кутя). Ця обрядова страва призначалася для добрих духів та предків.

Що заборонено робити на свято і які є прикмети

Літо вже йшло до кінця, тож звертали увагу на прикмети.

Як озимина до свята дозрівала, то це означало, що можна чекати гарного врожаю.

Якщо на Маковій злива, то наступні весна та осінь будуть посушливими.

Навіть не рясні дощі означали, що в майбутньому році вдасться уникнути лісових пожеж.

Вмиваючись холодною водою, можна захистити себе від хвороб.

Сновидіння в ніч на 1 серпня вважаються віщими.

Відліт на південь стрижів і ластівок означає, що ночі відтепер будуть більш прохолодними.

Свято оповите не тільки традиціями й народними прикметами, а й заборонами:

зазвичай не виконували сільськогосподарські роботи, у тому числі на городі, в саду;

не будували, не прали, не шили й не прибирали, не займалися рукоділлям;

не варто шуміти, сваритися, скандалити, бажати зла й когось лаяти, щоб негатив не повернувся до людини за її погані побажання;

існували суворі обмеження в їжі: можна було їсти сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед, а також хліб.

Раніше «ФАКТИ» розповідали також про традиції Яблучного Спаса, пов’язані з освяченням яблук і меду та обрядом обжинків.

Фото узаголовку: instagram/tvorcha_maysternya_olgintina

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