Розклад стартів українських спортсменів на Іграх-2024 10 серпня, медальний залік Олімпіади



У суботу, 10 серпня, в передостанній день змагань на Олімпійських іграх у Парижі, де напередодні українські каноїстки Людмила Лузан та Анастасія Рибачок взяли «срібло», буде розіграно 39 комплектів нагород у 21 виді спорту.

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Цього дня честь України захищатимуть 17 спортсменів у дев'яти дисциплінах. Зокрема, у борцівському фіналі за «золото» Парижа-2024 побореться Ірина Коляденко (на фото). Крім того, на старт вийдуть представники стрибків у воду (Олексій Середа), веслування на байдарках та каное (Марія Повх, Анастасія Рибачок, Людмила Лузан), вільної боротьби (Олександр Хоцяновський, Муразі Мчедлідзе), сучасного п'ятиборства (Валерія Пермикіна), художньої гімнастики (Діана Баєва, Аліна Мельник, Валерія Перемета, Кіра Ширікіна, Марія Височанська), брейкінгу (Олег Кузнецов), легкої атлетики (Олег Дорощук) та артистичного плавання (Владислава та Марина Алексіїви).

Нагадаємо, що в Україні змагання Ігор-2024 транслюють у прямому ефірі регіональні канали «Суспільного», телеканал «Суспільне Спорт», сайт «Суспільне Спорт» (чотири плеєри), а також YouTube-канал «Суспільне Спорт» (обрані події за участю українців).

Розклад виступів українських спортсменів на Іграх-2024 10 серпня

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11:00. Стрибки у воду (чоловіки), вежа, 10 метрів, півфінал. Олексій Середа.

11:30. Веслування на байдарках і каное (жінки), спринт, байдарка-одиначка, півфінал. Марія Повх.

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12:00. Вільна боротьба, до 125 кг, бій за право боротися за «бронзу». Олександр Хоцяновський — Роберт Баран (Польща).

12:30. Вільна боротьба, до 97 кг, 1/8 фіналу. Муразі Мчедлідзе — Ібрагім Сіфтчі (Туреччина).

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12:40. Веслування на байдарках і каное (жінки), каное-одиначка, 200 метрів. Анастасія Рибачок.

12:50. Веслування на байдарках і каное (жінки), каное-одиначка, 200 метрів. Людмила Лузан.

14:30. Сучасне п'ятиборство (жінки), півфінал В, фехтування. Валерія Пермикіна.

15:00. Художня гімнастика, командне багатоборство, фінал. Діана Баєва, Аліна Мельник, Валерія Перемета, Кіра Ширікіна, Марія Височанська.

17:00. Брейкінг (чоловіки), груповий етап. Олег «Кузя» Кузнецов.

20:00. Легка атлетика (чоловіки), стрибки у висоту, фінал. Олег Дорощук.

20:00. Артистичне плавання, дуети, довільна програма. Владислава та Марина Алексіїви.

21:00. Боротьба до 62 кг, фінал. Ірина Коляденко — Мотокі Сакура (Японія).

Після завершення 15 днів боротьби за нагороди Олімпійських ігор, які фінішують 11 серпня, медалі вибороли спортсмени з 86 країн. Медальний залік (за кількістю «золота») очолюють США — 111 нагород (33 золоті, 39 срібних, 39 бронзових), за якими розташувалися Китай — 83 (33−27−23), Австралія — 48 (18−16−14), Японія — 37 (16−8-13), Великобританія — 57 (14−20−23), Франція — 56 (14−20−22) та Республіка Корея — 28 (13−8-7). Україна з 11 нагородами опустилася на 18-у позицію.

Нагадаємо, що в колекції нашої команди — три медалі найвищої проби (команда шаблісток у складі Ольги Харлан, Аліни Комащук, Олени Кравацької та Юлії Бакастової, стрибунка у висоту Ярослава Магучих, боксер Олександр Хижняк), чотири срібні (стрілець Сергій Куліш, гімнаст Ілля Ковтун, борець Парвіз Насібов, каноїстки Людмила Лузан та Анастасія Рибачок) та чотири бронзові (фехтувальниця Ольга Харлан, стрибунка у висоту Ірина Геращенко, метальник молота Михайло Коман та борець Жан Беленюк).

Як відомо, за «золото» Ігор у Парижі українським спортсменам обіцяно 125 тисяч доларів, за «срібло» — 100 тисяч і за «бронзу» — 80 тисяч.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися онлайн церемонію закриття Олімпійських ігор у Парижі.

Фото НОК України

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