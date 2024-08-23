Зняття з військового обліку та виключення з нього: у чому різниця та про який нюанс важливо знати

В Україні під час воєнного стану деякі категорії чоловіків можуть втратити статус військовозобов'язаного. Це можливо у випадку, якщо їх виключать з військового обліку, однак варто врахувати важливий нюанс, пов'язаний з реєстрами, щоб мати усі підстави для цього. Про це повідомила адвокатка Дар'я Тарасенко, яка на власній практиці пояснила, як це працює.

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Статус виключеного з військового обліку надають за фактом непридатності через стан здоров'я. Втім, якщо військовозобов'язаного внаслідок захворювання так і не виключили з військового обліку, то на нього все одно розповсюджуватимуться відповідні норми мобілізаційного законодавства.

Тому, як пояснила адвокатка, важливо, щоб у реєстрі була та сама інформація, що й на обліку. Зокрема, на її практиці був випадок, коли чоловік був виключений з обліку, але в реєстрі рахувався як на обліку. Після адвокатського запиту до ТЦК та СП вдалося вирішити ситуацію — інформація щодо непридатності та виключення з обліку з'явилась в реєстрі, а отже чоловік матиме всі підстави для доказу своєї непридатності для мобілізації.

«Вкотре нагадую свою пораду виключеним з обліку через непридатність: переконайтесь, що в реєстрі є ця інформація», — пояснила правознавиця.

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Варто мати на увазі, що між зняттям та виключенням з військового обліку є різниця, пише novyny.live.

Виключення з військового обліку:

• Постійний статус — повне припинення військових зобов’язань;

• Неможливість призову — не підлягає мобілізації;

• Немає потреби в повторних медичних комісіях.

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Зняття з військового обліку:

• Тимчасове — може бути повернено;

• Виконання обов’язків — статус військовозобов’язаного зберігається;

• Проходження ВЛК — потребує актуалізації даних та проходження медичних обстежень.

Аби військовозобов'язаний міг бути виключеним з військового обліку, він має особисто прийти до ТЦК та СП та подати відповідну заяву, а також документи, що підтверджують підстави для виключення.

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Як писали «ФАКТИ», раніше у Міноборони уточнили, чи можуть співробітники ТЦК «супроводжувати» чоловіків у військкомат.

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