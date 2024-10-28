Громадянин росії та ухилянт: з’явились нові деталі про консула Миколу Удянського

Опубліковані скрін-копії російського закордонного паспорта почесного консула Румунії у Харкові Миколи Удянського, а також відповідь Федеральної міграційної служби рф, яка підтверджує дійсність цього документу станом на червень минулого року. Щоб ухилитися від призову до ЗСУ, Удянський подав чотири позови до суду, який визнав його багатодітним батьком, взявши до уваги документи з московського РАГСу.

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Про це у своєму блозі для Censor.net пише журналіст Михайло Шнайдер.

Він нагадав, що про Миколу Удянського останнім часом було оприлюднено чимало фактів, несумісних з дипломатичним статусом.

«Персонаж контактував із оточенням Кадирова з клубу „Ахмат“, приймав нагороди з рук учениці Лаврова, підтримує відносини з затриманим у Франції ватажком однієї з найбільш зухвалих ОЗУ „Залютинські“ Мітровим, полює на людей із зброєю і при цьому розповсюджує відверті фейки про те, що начебто завдяки йому Україна отримує „Петріоти“», — пише журналіст.

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Він підкреслив, що ці факти доповнилися підтвердженим російським паспортом Удянського, який зник з російських баз через закінчення терміну дії документу, а також — можливого втручання російських спецслужб.

За словами журналіста, окрім російського паспорта є низка інших побічних доказів, які вказують на те, що Удянський проживав у росії та вів там бізнес.

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«Зокрема, там працювала його крипто-піраміда „Єдінаркоїн“, мала мережу офісів та рекламувалася за допомогою Дмитра Мєдвєдєва та Ольги Бузової. Гадаю, що мало хто сумнівається у тому, що подібний бізнес у росії можливий лише під дахом силовиків, і наявність паспорта тут теж необхідна», — пише журналіст.

Шнайдер зазначив, що Микола Удянський має дитину у росії, чого не лише не приховує, але й використовує цей факт, щоб ухилитися від служби у ЗСУ. Так, за даними журналіста, у 2023 році Удянський через суд домігся оформлення статусу багатодітного батька, для чого подав чотири окремі позови до Комінтернівського райсуду Харкова про визнання його батьківства щодо дітей, народжених від інших шлюбів. Позови щоразу доповнювалися і подавалися наново для отримання необхідного судового рішення. В останньому позові Удянського йдеться про те, що одна з його доньок зареєстрована в рф, відповідно. Попри те, що перевірити відповідність документів суд не мав змоги, він прийняв документи та надав Удянському право на отримання відстрочки від мобілізації як багатодітному батьку.

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«Отже, аргументів на користь того, що у момент, коли у березні 2023 року Удянський був призначений почесним консулом, він мав діючий російський паспорт і був громадянином росії — більш ніж достатньо. Ба більше, є вірогідність, що ця людина досі має російське громадянство, оскільки припинення дії його паспорта у липні 2023 року аж ніяк не позбавляє його громадянства рф. Саме тому вимагаю термінового реагування МЗС та СБУ, оскільки мова йде про національну безпеку та зовнішньополітичну репутацію держави Україна», — резюмує Михайло Шнайдер.

Микола Удянський (фото: facebook)

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