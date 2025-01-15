ЗМІ зобов'яжуть видаляти незручні коментарі про чиновників, але є спосіб цього уникнути: Рада ухвалила скандальний закон

В інформаційному просторі постійно спливають питання неоднозначного ставлення до законопроєктів, що приймаються Верховною радою України, які мають різні «підводні камені».

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Черговим з них став законопроєкт № 11321, який вніс низку змін до Закону України «Про медіа». Йдеться про видалення коментарів із сайтів ЗМІ, які можуть вважатися такими, що ганьблять честь і ділову репутацію громадян.

Так, сам документ було ухвалено Верховною Радою України у вівторок, 14 січня, і вносив зміни до низки законів України, які стосувалися діяльності Верховної ради, ЗМІ та журналістів. Зокрема, він мав зробити роботу комітетів парламенту більш відкритою та прозорою.

Один з авторів законопроєкту народний депутат Ярослав Юрчишин підкреслив, що:

- порядок денний буде доступний заздалегідь;

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- приєднатися до засідань стане простіше;

- допоможе запобігати схемам використання корупційних правок у законопроєкти;

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- запис засідань буде у відкритому доступі не пізніше ніж через 24 години після засідання.

Водночас, серйозний резонанс викликала правка до статті 117 закону України «Про медіа», згідно з якою, як стверджується, на видалення коментарів нібито дається 3 дні, що, втім, не зовсім правильно.

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Так, ухвалений законопроєкт № 11321 одним із своїх пунктів вносить зміну до статті 117 закону України «Про медіа», в якій:

- суб'єкти у сфері онлайн-медіа звільняються від відповідальності за розповсюдження недостовірної інформації, а також інформації, заборона розповсюдження якої передбачена статтями 36, 42 та 119 цього закону, якщо така інформація була поширена користувачами у розділах коментування або розміщення публікацій користувача на веб-сайті або веб-сторінці такого медіа, за умови, що суб'єкт у сфері онлайн-медіа обмежив доступ до такої інформації протягом трьох робочих днів з моменту одержання відповідної скарги або припису Національної ради або ухвали про відкриття відповідного провадження судом.

У редакції Закону України «Про медіа», що діє, немає пункту про відкриття провадження судом. Таким чином, якщо раніше вимагати від ЗМІ видалення могла Національна рада з питань телебачення і радіомовлення своїм приписом, тепер підставою для цього може бути прийняття судом до розгляду позову сторони, яка вважає себе постраждалою.

Як стверджує «Судово-юридична газета», якщо онлайн-ЗМІ виконає ухвалену в рамках законопроєкту № 11321 зміну, то його буде звільнено від покарання за поширення недостовірної інформації. Тобто якщо рішенням суду опублікована ЗМІ інформація буде визнана недостовірною, то її видалення або обмеження доступу ще до рішення суду, і протягом 3 днів після прийняття позову до розгляду, дозволить уникнути покарання.

Нагадаємо, раніше експерти звернули увагу на той факт, що нові закони іноді використовуються не для вирішення проблем, а для їхнього приховування, як, наприклад, з документом за № 11290, яким засекретили інформацію про хакерські атаки.

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