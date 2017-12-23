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Депутата парламента Литвы лишат мандата за связи с РФ

Депутата парламента Литвы лишат мандата за связи с РФ

Инф. «ФАКТОВ»

23.12.2017 17:18 72

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Депутат Сейма Литвы Миндаугас Бастис нарушил присягу и Конституцию страны, скрыв свои связи с бывшим работником КГБ Петром Воейко.

Такое решение принял Конституционный суд Литвы, передает Delfi.

Бастис нарушил присягу, когда скрыл свои связи с бывшим сотрудников КГБ Петром Воейко, посредничал при организации непубличных встреч представителей «Росатома» с литовскими чиновниками.

Сам депутат не согласен с судебным решением.

Теперь литовский парламент должен рассмотреть вопрос о лишении Бастиса депутатского мандата. Это решение должны поддержать не менее 60% членов Сейма.

Ранее спикер Сейма Литвы Викторас Пранцкетис отказался предоставить Бастису разрешение на работу с секретными документами из-за его подозрительных связей с Москвой.

Напомним, депутата венгерской партии «Йоббик» обвинили в шпионаже в пользу России.

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