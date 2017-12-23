Депутата парламента Литвы лишат мандата за связи с РФ
Депутат Сейма Литвы Миндаугас Бастис нарушил присягу и Конституцию страны, скрыв свои связи с бывшим работником КГБ Петром Воейко.
Такое решение принял Конституционный суд Литвы, передает Delfi.
Бастис нарушил присягу, когда скрыл свои связи с бывшим сотрудников КГБ Петром Воейко, посредничал при организации непубличных встреч представителей «Росатома» с литовскими чиновниками.
Сам депутат не согласен с судебным решением.
Теперь литовский парламент должен рассмотреть вопрос о лишении Бастиса депутатского мандата. Это решение должны поддержать не менее 60% членов Сейма.
Ранее спикер Сейма Литвы Викторас Пранцкетис отказался предоставить Бастису разрешение на работу с секретными документами из-за его подозрительных связей с Москвой.
Напомним, депутата венгерской партии «Йоббик» обвинили в шпионаже в пользу России.
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