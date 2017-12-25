﻿

USD 27.95
RSS
Рекорд в Запорожье

В Запорожье создали самую большую в Украине елку из... автомобилей (видео)

Инф. «ФАКТОВ»

25.12.2017 21:14 558

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

В Запорожье 24 декабря был установлен новый национальный рекорд Украины — самая большая елка из автомобилей. В действии создания елки приняли участие 270 автомобилей. А организовали акцию запорожский Телеканал TV5 и автомобильное сообщество SmotraZp.

Участие в акции могли принять все желающие. Причем к созданию «елки» присоединились и местные полицейские.

«Вот, как выглядит запорожская „Ялинка Єднання“!!! Кстати, мы не только установили рекорд Украины! Но и, неожиданно для самих себя, перебили рекорд России))) Маленькая, но победа. Потому что сила — в единстве!!!», — отметил главный режиссер телеканала TV5 Борис Аракчеев.

Стоит отметить, что на акцию были приглашены представители Книги рекордов Украины, которые и зафиксировали новый рекорд.

Напомним, в октябре этого года в городе Балта Одесской области был установлен рекорд Украины по самому длинному праздничному столу.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?

Карта портала

© 1997—2017 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии