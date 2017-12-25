В Запорожье создали самую большую в Украине елку из... автомобилей (видео)
В Запорожье 24 декабря был установлен новый национальный рекорд Украины — самая большая елка из автомобилей. В действии создания елки приняли участие 270 автомобилей. А организовали акцию запорожский Телеканал TV5 и автомобильное сообщество SmotraZp.
Участие в акции могли принять все желающие. Причем к созданию «елки» присоединились и местные полицейские.
«Вот, как выглядит запорожская „Ялинка Єднання“!!! Кстати, мы не только установили рекорд Украины! Но и, неожиданно для самих себя, перебили рекорд России))) Маленькая, но победа. Потому что сила — в единстве!!!», — отметил главный режиссер телеканала TV5 Борис Аракчеев.
Стоит отметить, что на акцию были приглашены представители Книги рекордов Украины, которые и зафиксировали новый рекорд.
Напомним, в октябре этого года в городе Балта Одесской области был установлен рекорд Украины по самому длинному праздничному столу.
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