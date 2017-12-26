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Владимир Путин

Крымские правозащитники отправили Путину пугающий новогодний подарок

Инф. «ФАКТОВ»

26.12.2017 20:19 130

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Украинские правозащитники в Крыму отправили президенту России Владимиру Путину посылку с «не праздничными» подарками. Ими стали отчеты о нарушении прав человека на аннексированном Россией полуострове, сообщила координатор общественной инициативы «Крым SOS» Тамила Ташева в Facebook.

По ее словам, в документах содержится информация о нарушениях прав человека, начиная с февраля 2014 года.

«Вместе с коллегами-правозащитниками провели акцию — отправили в Кремль посылку с „не праздничными“ подарками для Владимира Путина. Он каждый раз говорит, что впервые слышит про преследование крымских татар, выпучив глаза, говорит, что не слышал про похищения крымских татар, преследование украинцев и т. д. Говорит, что „наказывают“ не крымских татар, а экстремистов и террористов», — пишет Ташева.

В соответствии со страшной статистикой, за время российской оккупации Крыма на полуострове было зафиксировано 15 смертей, убийств, 39 фактов насильственных исчезновений, 149 случаев пыток и другого жестокого, нечеловеческого или унижающего достоинство обращения или наказания. Также задокументированы 167 случаев политически мотивированного преследования в рамках административного законодательства, 96 случаев политически мотивированного уголовного преследования граждан. 76 из фигурантов данных дел находятся на полуострове, а 53 из них — в местах лишения свободы.

Активисты отмечают, что специально не включали в статистику сотни обысков и проникновений в жилище, незаконных задержаний и тому подобного.

«Оставаться „слепым“ так легко, хотя я уверена, что Путин обо всем знает и непосредственно отдает указания о репрессиях в Крыму», — констатирует Ташева.

Напомним, 25 декабря «Верховный суд» Крыма оставил в СИЗО украинского «диверсанта» Панова.

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