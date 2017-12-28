Украина готовит стратегию освобождения заложников, удерживаемых в России

Администрация Президента Украины разрабатывает стратегию возвращения украинских заложников из тюрем РФ. Об этом сообщила представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко во время встречи самолетов с освобожденными пленниками в «Борисполе». По ее словам, это планируется осуществить в т. ч. с помощью российских пленных, которые находятся в украинских СИЗО.

«Порошенко планирует провести серьезную работу по возвращению наших ребят, которые осуждены и в России. Для того сохранены российские пленные как дополнительная карта, как серьезный аргумент обменять российских граждан на наших граждан, которые находятся в России», — цитирует Луценко Укринформ.

Кроме того, на временно оккупированной территории Донбасса еще остались 93 украинских заложника.

«Ведутся переговоры, не могу сказать, что это будет 93 человека, по крайней мере, 23−25 человек уже подтверждено сепаратистами, что они готовы для обмена», — сообщила Луценко.

По ее словам, о сроках обмена речь пока не идет.

Напомним, встречая освобожденных украинцев в Харькове, Петр Порошенко пообещал, что власти с еще большим усердием будут работать над освобождением тех соотечественников, которые все еще находятся в заложниках.

«Хочу заявить, и я уверен, что ребята, которые сейчас на оккупированной территории, это услышат. Мы будем с тройной энергией работать над вашим освобождением. И будем делать все, чтобы это произошло как можно скорее», — заявил президент.