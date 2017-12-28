﻿

USD 27.95
RSS
Похищенный ФСБ Павел Гриб

Украина готовит стратегию освобождения заложников, удерживаемых в России

Инф. «ФАКТОВ»

28.12.2017 8:57 38

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

Администрация Президента Украины разрабатывает стратегию возвращения украинских заложников из тюрем РФ. Об этом сообщила представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко во время встречи самолетов с освобожденными пленниками в «Борисполе». По ее словам, это планируется осуществить в т. ч. с помощью российских пленных, которые находятся в украинских СИЗО.

«Порошенко планирует провести серьезную работу по возвращению наших ребят, которые осуждены и в России. Для того сохранены российские пленные как дополнительная карта, как серьезный аргумент обменять российских граждан на наших граждан, которые находятся в России», — цитирует Луценко Укринформ.

Кроме того, на временно оккупированной территории Донбасса еще остались 93 украинских заложника.

«Ведутся переговоры, не могу сказать, что это будет 93 человека, по крайней мере, 23−25 человек уже подтверждено сепаратистами, что они готовы для обмена», — сообщила Луценко.

По ее словам, о сроках обмена речь пока не идет.

Напомним, встречая освобожденных украинцев в Харькове, Петр Порошенко пообещал, что власти с еще большим усердием будут работать над освобождением тех соотечественников, которые все еще находятся в заложниках.

«Хочу заявить, и я уверен, что ребята, которые сейчас на оккупированной территории, это услышат. Мы будем с тройной энергией работать над вашим освобождением. И будем делать все, чтобы это произошло как можно скорее», — заявил президент.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...

Карта портала

© 1997—2017 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии