«Зважений та щасливий» Алексей Добрянский: «На середине проекта я уже был готов сдаться»

25-летний житель Днепра и его 35-летняя супруга Наталья стали победителями седьмого сезона «Зважених та щасливих»

Вчера вечером на канале СТБ состоялся финал седьмого сезона самого весомого украинского шоу «Зважені та щасливі». Его победителями стала пара из команды «голубых» тренера Марины Боржемской-Узелковой — Алексей Добрянский и Наталья Токарева. Вместе они сбросили 123 килограмма (50,62 процента от общего веса пары) и выиграли 400 тысяч гривен. Марина впервые стала тренером-победителем, превзойдя своего супруга Вячеслава Узелкова в основном взвешивании. А вот победителями домашнего похудения стали подопечные Вячеслава — Лидия и Александр Бойко из команды «зеленых». Вместе они сбросили 114 килограммов (46,15 процента от общего веса) и получили свой заслуженный приз — 200 тысяч гривен.

Ровно восемь месяцев назад восемь пар решили похудеть, стать здоровее и изменить свою жизнь к лучшему. Четыре месяца участники провели на проекте, а потом столько же — на домашнем похудении. Звездной парой седьмого сезона стала Руслана Писанка с мужем Игорем Исаковым. Руслана пришла на проект с весом 136 килограммов и похудела на 42, а Игорь при весе 117 килограммов похудел на 40.

Победители сезона Алексей и Наталья уже вернулись в родной Днепр. Алексей, весивший 108 килограммов, похудел до 55. Наталья — ее прежний вес 135 килограммов — постройнела до 65 килограммов. Сейчас молодая пара мечтает только об отдыхе.



*Алексей Добрянский: до и после



*Наталья Токарева: до и после

— Что-то голос у вас, Алексей, грустный, как будто и не победили вовсе!

— Просто очень устал после финала. Мы с Натальей только вернулись из Киева в Днепр и еще даже не полностью осознали, что с нами произошло. До сих пор не могу отойти от напряжения, когда становишься на финальное взвешивание и начинаешь считать килограммы. Каждый из потерянных — на вес золота!

— Значит, вы стали «взвешенными и счастливыми»?

— Да, хотя мы и на проект записались, уже будучи счастливой парой. Еще и года не прошло с тех пор, как сыграли с Наташей свадьбу. Другое дело — вес. Конечно, когда твое тело больше ста килограммов — это тяжело. И морально, и физически. У меня даже стали развиваться комплексы, я чувствовал себя неуверенно. Что бы ни говорили, но вес не прибавляет мужчине силы. Возможно, неплохо смотрится, если ты ростом под два метра и весишь центнер! А когда, как у меня, рост 164 сантиметра и на весах — 108 килограммов, то это большая проблема.

— Как случилось, что вы набрали такой вес?

— Я никогда не был худышкой. Когда полтора года назад встретил Наташу, весил 85 килограммов. Собственно, это был мой нормальный, стабильный вес. Наташа тоже не была худой, но нас особо не смущали килограммы, мы чувствовали себя комфортно. Однако за год совместной жизни килограммы стали стремительно прибавляться. Наверное, все из-за неправильного питания. Я мог прийти на кухню ночью и наесться от пуза. А что делать, если чувствовал страшный голод?! Мы с Наташей могли на ужин съесть порцию мяса, сковородку жареной картошки, мороженое, а потом, сытые и довольные, шли спать. Это уже на проекте узнали, что такой образ жизни — прямая дорога к избыточному весу. Вот и получилось, что за год я спокойно набрал 25 килограммов. Моя работа тоже не была особо напряженной.

— Кем вы работали?

— Я сменил много профессий. До проекта был грузчиком на складе. Помню, Наташа, провожая меня на работу, всегда давала с собой несколько судочков с домашней едой. Она у меня потрясающе готовит! Как-то мы с ней решили сесть на диету. Продержались пару недель на овсянке и малокалорийном питании, а потом опять сорвались. И так несколько раз. Силы воли, наверное, не хватало. Со временем вес стал сказываться и на физическом состоянии. Вещи становились маленькими, двигаться особо не хотелось. Пройдешь небольшое расстояние — устаешь, одышка. Ни о каких физических упражнениях и речи не было. Появилось ощущение тяжести, дискомфорта, как будто ты все время таскаешь за собой тяжеленный груз. В какой-то момент мы с Наташей поняли, что дальше так продолжаться не может. Иначе просто себя изуродуем. Но нужен был толчок, у нас самих не хватило бы выдержки.

— Тогда вы и узнали о проекте «Зважені та щасливі»?

— Наверное, это была судьба. В январе 2017-го начинался отбор участников в седьмой сезон проекта «Зважені та щасливі». Мне позвонила Наташа и предложила поучаствовать. Нужно было прислать свои фотографии в полный рост в… нижнем белье. Я сначала страшно возмущался, отказывался фотографироваться в одних трусах, но потом сдался. Мы отослали снимки, однако прошло еще несколько месяцев до того момента, как нам позвонили и пригласили приехать в Киев на собеседование. Но даже тогда мне не верилось, что сможем попасть в проект. Почему-то был уверен, что за участие надо платить деньги, которых у нас не имелось.

Я давний поклонник «Зважених та щасливих». Отсмотрел пятый и шестой сезоны. Правда, ни разу не представлял себя на месте участников. Помню, как сидел перед телевизором с пивом и чипсами, наблюдая за тренировками толстячков. А тут, получилось, что сам могу попасть в телевизор! Нам до последнего не говорили, проходим мы в проект или нет. И когда это произошло, были невероятно счастливы!

— Думали о том, что можете победить?

— Нет, конечно! Было желание продержаться хотя бы три недели. Потом еще три, еще… С каждой неделей мне все больше нравилось то, как начинаю выглядеть. Ощущал какую-то невероятную легкость в теле. Я надевал вещи, в которых приехал на проект, и видел, что они становятся мне катастрофически велики! Знаете, как приятно это осознавать!

Сложнее всего нам с Наташей далась первая неделя на проекте. Страшно хотелось есть. Особенно по ночам. Конечно, мы понимали, что этого делать нельзя, иначе отправимся домой. Потом начались тренировки, мы дико уставали и о еде стали думать реже. Питались по графику, последний раз — не позже семи часов вечера. Утром — снова на тренировку. Больше всего веса сбросили на 14-й неделе проекта, килограммы просто «улетали». Мы ели по четыре раза в день, небольшими порциями, я чувствовал легкость и насыщенность.

— Вы наблюдали, как меняется Наташа?

— Она становилась стройнее и увереннее в собственной привлекательности. Я видел, как довольна Наташа, как светятся ее глаза. Она поняла, что худеть — это вполне реально. После четырех месяцев на проекте еще четыре мы худели дома. Из лагеря «Зважених та щасливих» я ушел с весом 67 килограммов, а Наташа — 96. Мы не прекращали заниматься. Каждое утро выходили на детскую площадку, бегали, делали упражнения. Наташа ездила на занятия в Винницу к Марине Узелковой, продолжая тренировки. Я вернулся к работе. Надо было зарабатывать деньги.

— Кто дома следил за вашим рационом питания?

— Наташа. Она занималась домашним хозяйством. Нам пришлось отказаться от многих привычных продуктов. Утром мы едим только овсянку. Никаких мучных изделий. В нашем меню тушеные овощи, курица, говядина, запеканки из творога. Мы покупаем окорочка, снимаем шкуру, убираем жир и запекаем их на гриле. Картошку едим только в супе и в небольших количествах. Не так, как раньше, бросали полкило. Хлеб из своего рациона убрали. Иногда позволяем себе лаваш. Теперь наше фирменное лакомство — половина лаваша, в который завернуты овощи, кусочки курочки и все это приправлено небольшой порцией сметаны с чесночком. Никакого майонеза! Лаваш мы нарезаем небольшими рулетиками и подогреваем на сковороде без масла. Пальчики оближешь! Мы с Наташей называем это блюдо «наша шаурма». Что касается сладкого, то раз в неделю я позволяю себе утром выпить чашечку кофе с 15 граммами черного шоколада. Наташе повезло — сладкое она не любит.

— Получается, что вы, Алексей, похудели ровно в два раза. Что вы ощущаете сейчас?

— Такое впечатление, что я скинул с себя еще одного человека. Это невероятно приятное ощущение. К тому же я испытываю гордость за то, что не сдался, не подвел тренера и довел дело до конца.

— Был момент, когда готовы были сорваться и уйти из проекта?

— Да. Это произошло на середине съемок. Помню, на меня накатила дикая усталость. Наверное, из-за постоянного напряжения, в основном эмоционального. Ведь нам приходилось бороться не только с собственными привычками, но и с соперниками. Психологически было трудно, и в какой-то момент я начал себя спрашивать: «Может, хватит?» Остановили тогда не мысли о себе, а забота о Наташе. Я худел быстрее и понимал, что ей нужна поддержка, рядом должен находиться человек, который вместе с ней сможет пройти этот сложный путь. Я сильно нервничал, однако в конце концов справился со своими эмоциями.

— Вы получили денежный приз — 400 тысяч гривен. Уже решили, на что потратите?

— Честно говоря, мы с Наташей об этом еще не говорили. Старались не искушать удачу и лишний раз не обсуждать финал. Мы дошли до него вместе, и уже одного этого нам было достаточно. А с деньгами — разберемся позже. Единственное, чего нам с Наташей сейчас хочется — после напряженной осени поехать отдохнуть. Побыть вдвоем… Мы мечтаем увидеть красивые места и просто насладиться обществом друг друга. А когда вернемся в Днепр, надеюсь найти себе дело по душе — любимое и приносящее деньги. Теперь я понял, что мечты сбываются. Мы с Наташей похудели и, я уверен, никогда не вернемся уже к прежней жизни.

— Говорят, у вас с женой особенная история любви.

— Мы познакомились в Интернете — сейчас это совершенно нормально. Стали общаться. Наташа — удивительный человек, очень умная, добрая. Она отличалась от всех девушек, с которыми я раньше был знаком. Наташа не скрывала свой возраст, я знал, что она на десять лет меня старше. Но это совершенно не смущало, меня вообще всегда привлекали женщины постарше. Я полюбил ее, когда она была с пышными формами. А сейчас Наташа постройнела, помолодела и стала совершенной красоткой. Так что теперь я ревную ее абсолютно ко всем!