В Одесском порту «гниют» 40 современных автомашин «скорой помощи»

В порту Одессы оказались заблокированы 40 автомобилей скорой помощи, которые Китайская Народная Республика передала в дар Украине для организации неотложной медпомощи в сельской местности. Полгода назад. Таможня отказалась оформлять эту гумпомощь, поскольку автомашины не соответствуют стандарту Евро-5, который Украина обязана выполнять, поскольку подписала договор о Евроассоциации.

Вместе с тем, машины новые, исправные, полностью укомплектованы кардиометрами, дефибриляторами, и прочим всем необходимым для оказания качественной диагностики и медицинской помощи. Однако.

«Все знают, что украинская таможня — кристально честная и никогда, ни за что не пропускает в страну запрещенных товаров. Так и тут. В общем, таможенники дружно завернули бесплатную помощь от другого государства со стандартом Евро-4», — комментируют эксперты.

Отмечается, что лазейкой для не получения машин государством выступает международного значения документ, на который можно ссылаться заинтересованным лицам. Неважно, что потом эти машины быстренько переоформят на какое- нибудь подставное лицо под видом, к примеру, «автомобилей для перевозки хапуг на госслужбе».

Между тем, если китайским отправителям в сопроводительной документации, прилагающимся к этим машинам, изменить формулировку «автомобили скорой помощи» на «автомобили для экстренной транспортировки пострадавших», к примеру, то у Евроассоциации не будет повода для претензий. Про автомобили скорой помощи в договоре Евро-5 речь идет, а про «автомобили экстренной транспортировки пострадавших» ничего в этом договоре не указано. Тогда люди в украинской глубинке получат возможность оперативно и комфортно, без угрозы жизни, доставлять своих односельчан в медицинские учреждения районных и областных центров.

Как полагают эксперты, именно этим вопросом следует безотлагательно заниматься, объединив усилия, ответственным чиновникам из обладминистрации и одесской мэрии. Однако никак не выжидать того, что китайцы-благотворители махнут рукой на обременительный груз (они и так потратили деньги на приобретение, комплектацию и доставку машин в порт Одесса, и не будут тратить свои средства на возвращение не нужной государству помощи). До того, как дельцы, затаившиеся до прояснения ситуации, не успели предложить китайцам свои услуги по переименованию благотворительного груза.

Напомним, еще в октябре 2016 года Украина с гордостью сообщила, что получит от правительства Китайской Народной Республики 50 полностью укомплектованных машин скорой помощи на общую сумму 25 миллионов китайских юаней (более 3,7 млн. долларов), которых не хватает в стране, особенно в регионах.

Документ о безвозмездном предоставлении автомобилей подписали первый вице-премьер-министр и министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив и Чрезвычайный и Полномочный посол КНР в Украине Ду Вэй.

Как сообщали «ФАКТЫ», 28 декабря в ходе рабочее поездки в Одесскую область Президент Украины Петр Порошенко подарил медицинским учреждениям региона области технику и оборудование. В частности, Окнянская центральная районная больница получила оборудование для проведения ультразвукового и рентгенологического обследования. Окнянский Центр первичной медико-санитарной помощи и Одесский областной центр экстренной помощи и медицины катастроф получили новые машины, с помощью которых медики смогут более качественно оказывать медпомощь населению.