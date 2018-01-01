В Запорожье самоубийца, выбросившись из окна, убил малолетнего соседа
Трагедия случилась в Запорожье за несколько часов до наступления Нового года.
— Сообщение о происшествии к нам поступило в 18 часов, — рассказала «ФАКТАМ» руководитель отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Запорожской области Екатерина Людвик. — По улице Исторической с 8 этажа выбросился 39-летний мужчина. Он упал на ребенка 2016 года рождения, который выходил из подъезда вместе с отцом.
От полученных травм малыш скончался в машине скорой помощи, умер и самоубийца.
Насколько известно на данный момент, погибший мужчина жил не один, а покончил с собой в нетрезвом состоянии.
Следственные действия продолжаются.
Фото с сайта zp.depo.ua
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