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Скорая помощь

В Запорожье самоубийца, выбросившись из окна, убил малолетнего соседа

Ирина ЛЕВЧЕНКО, «ФАКТЫ» (Запорожье)

01.01.2018 14:45 2126

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Трагедия случилась в Запорожье за несколько часов до наступления Нового года.

— Сообщение о происшествии к нам поступило в 18 часов, — рассказала «ФАКТАМ» руководитель отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Запорожской области Екатерина Людвик. — По улице Исторической с 8 этажа выбросился 39-летний мужчина. Он упал на ребенка 2016 года рождения, который выходил из подъезда вместе с отцом.

От полученных травм малыш скончался в машине скорой помощи, умер и самоубийца.

Насколько известно на данный момент, погибший мужчина жил не один, а покончил с собой в нетрезвом состоянии.

Следственные действия продолжаются.

Фото с сайта zp.depo.ua

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— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...

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