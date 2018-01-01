В Запорожье самоубийца, выбросившись из окна, убил малолетнего соседа

Трагедия случилась в Запорожье за несколько часов до наступления Нового года.

— Сообщение о происшествии к нам поступило в 18 часов, — рассказала «ФАКТАМ» руководитель отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Запорожской области Екатерина Людвик. — По улице Исторической с 8 этажа выбросился 39-летний мужчина. Он упал на ребенка 2016 года рождения, который выходил из подъезда вместе с отцом.

От полученных травм малыш скончался в машине скорой помощи, умер и самоубийца.

Насколько известно на данный момент, погибший мужчина жил не один, а покончил с собой в нетрезвом состоянии.

Следственные действия продолжаются.

Фото с сайта zp.depo.ua