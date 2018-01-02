В Бразилии соседи организовали спасательную операцию для падавшей с балкона собаки (видео)

Год собаки очень удачно начался для 11-летнего песика породы лхаса апсо по кличке Тина, проживающего в бразильском городе Гояния. Ее владелец Жеан Сиквейра, которого на момент инцидента не было дома, рассказал, что Тина, видимо, испугалась шума новогодних фейерверков и бросилась в панике бежать из квартиры на балкон. Но не рассчитала и проскочила между прутьями ограды, повиснув на высоте третьего этажа и отчаянно пытаясь удержаться передними лапами. Вскоре, однако, собака сорвалась и полетела вниз. Нет сомнений, что она разбилась бы насмерть, если бы не соседи, заметившие, что происходит, и организовавшие в рекордно короткие сроки спасательную операцию.

Несколько человек уже поджидали Тину с натянутой простыней, в которую животное благополучно приземлилось, не получив никаких повреждений -- под радостные возгласы и аплодисменты присутствующих. «Сердце у нее бешено колотилась… Я держал ее на коленях и обнимал, чтобы она успокоилась», — рассказал один из спасателей.

«Кто-то крикнул мне, что моя собака вот-вот упадет с балкона. Я бросился домой, но к тому моменту, как я добрался до балкона, мои соседи уже спасли ее, — рассказал вернувшийся из магазина Сиквейра. -- Когда мне показали видео, я едва не заплакал. Испытал шок, увидев, в какой опасности была Тина. Если бы соседи не среагировали так быстро, ее бы уже не было со мной». Он добавил, что сейчас собака в добром здравии и уже спокойна. Но призвал людей быть более осторожными с запуском фейерверков и думать о том, как они влияют на животных.