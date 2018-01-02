В Госпогранслужбе рассказали об обустройстве украинско-российской границы
Пограничники перекрывают пути контрабанде и нелегалам
Глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал заявил, что до конца 2017 года было обустроено свыше 140 километров границы с Россией.
«По Харьковской области у нас более 140 километров обустроенной границы, по Сумскому отряду — практически перекрыты все направления сосредоточения основных усилий, где периодически видим прорывы, возможно, нелегальных мигрантов, перемещение товаров грузов, наркотиков», — цитирует главу пограничного ведомства Департамент коммуникации МВД Украины.
Напомним, с первого января 2018 года в 157 международных пунктах пропуска в полном объеме заработал биометрический контроль для граждан 70 стран, в том числе России, которые отнесены к категории риска. В Госпогранслужбе отмечают, что главной целью введения системы контроля является обеспечение национальной безопасности, усиление контроля за въездом и выездом иностранцев и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории Украины.
Только за первый день действия границу пересекли 3, 3 тысячи иностранцев, из них около 2 тысяч — россияне.
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