В Раде предлагают штрафовать владельцев собак и кошек

«Усы, лапы и хвост — вот мои документы!» — говорил всем известный мультипликационный кот Матроскин. Впрочем, владельцам домашних животных, возможно, скоро будет не до шуток. Народный депутат от Радикальной партии Артем Витко и член фракции Блок Петра Порошенко Дмитрий Лубинец зарегистрировали в Верховной Раде законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно повышения ответственности владельцев животных (регистрационный номер 7461).

«Документ, прежде всего, предусматривает установление четких обязанностей собственников, опекунов собак, котов и других животных, содержащихся в домашних условиях, а также наказание за их нарушение», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Авторы документа также отмечают, что, по статистическим данным, более 85% бездомных животных -- наследственно беспризорные, а 15% попадают на улицу из-за того, что владельцы просто выгоняют своих питомцев из дому.

Согласно законопроекту, хозяину, который выгонит кота или собаку на улицу, а не сдаст в приют, грозит штраф от 3400 до 5100 гривен. Кроме того, всех владельцев и опекунов животных, содержащихся в домашних условиях, планируют обязать зарегистрировать своих питомцев «в трехмесячный срок с момента рождения животного, его приобретения или взятия беспризорного животного, в том числе из приюта».

Во время регистрации животных планируют чипировать, а их владельцам — выдавать правила содержания питомцев, паспорт и номерной жетон, который должен быть закреплен на собаке или кошке (на ошейнике или иным способом). Также владельцев животных намерены обязать в месячный срок после регистрации доставить своих питомцев в ветеринарное учреждение для осмотра, иммунизации против бешенства и лечебно-профилактических обработок. Всех домашних животных планируется прививать каждые 3 года. За отказ регистрировать питомцев их владельцам грозит штраф от 850 до 1700 гривен, а за недоставку кошек и собак к ветеринару — от 340 до 510 гривен.

Согласно законопроекту, выгул собак потенциально опасных пород можно будет осуществлять исключительно лицам, достигшим 18-летнего возраста и не старше 60 лет, при наличии на животном ошейника, поводка и намордника. За нарушение данных требований владельца могут оштрафовать на сумму от 1700 до 2550 гривен. Также законодатели хотят обязать владельцев собак убирать за своими питомцами во время выгула. Нарушителей предлагают штрафовать на сумму от 340 до 510 гривен.

Кроме того, планируется запретить использовать животных для попрошайничества. За нарушение данной нормы грозит штраф в размере 5100 гривен. В случае смерти питомцев их владельцы обязаны сдать труп на кладбище животных вместе с паспортом, жетоном и чипом.