Сын Владимира Сосюры: «Маму, вернувшуюся в Киев из сталинских лагерей, мой отец нес домой на руках»

Шестого января исполняется 120 лет со дня рождения автора стихотворения «Любіть Україну!» Сын поэта рассказал «ФАКТАМ» о жизни и творчестве отца

— Свое самое известное стихотворение «Любіть Україну!» мой отец написал в 1944 году в освобожденном от гитлеровцев Киеве в доме по улице Ленина, 68 (находится на перекрестке нынешних улиц Богдана Хмельницкого и Михаила Коцюбинского), — рассказал «ФАКТАМ» сын одного из наиболее одаренных украинских поэтов прошлого века Владимира Сосюры Владимир. — Папа как фронтовой корреспондент (он, кстати, был награжден орденом боевого Красного Знамени) находился в войсках, освободивших украинскую столицу в ноябре 1943 года. Он остался в Киеве, и вскоре к нему из эвакуации из Москвы приехали мы с мамой. Мне тогда было 12 лет. Жили без электричества и централизованного отопления. Мы покупали дрова, мама их пилила и колола — отец то ли не умел, то ли не хотел этого делать.

По вечерам папа часто засиживался за разговорами с нашим соседом — известным в те времена писателем и литературным критиком, деканом филологического факультета университета имени Шевченко Юрием Свиридовичем Кобылецким (он жил на четвертом этаже, мы — на втором). В первом издании «Любіть Україну!» отец указал: «Посвящается Юрию Кобылецкому». Но в последующих изданиях Сосюре пришлось изъять это посвящение: власти организовали травлю Юрия Свиридовича, обвинив его в «украинском буржуазном национализме». Он лишился должности декана.



* Стихотворение «Любіть Україну!» Владимир Сосюра посвятил своему приятелю, писателю и литературному критику Юрию Кобылецкому

— Слышал, что ваш род пошел от офицера армии Наполеона Густава де Соссюра, который в 1812 году участвовал в походе французов на Москву, да так и остался в Российской империи. Это соответствует действительности?

— Нет, исследователи четко установили, что это лишь красивая легенда. Отец написал в своем автобиографическом романе «Третя Рота» (так необычно называлось село, в котором он вырос), что его папа, мой дед Николай Владимирович, «по происхождению француз — правильная фамилия Соссюр, даже с приставкой «де». Однако это не более чем романтическая фантазия молодого поэта. Первые свои произведения он подписывал «Соссюра» — с двумя «с». Существует версия, что мой папа в юные годы прочел или услышал о семье швейцарских ученых с такой фамилий. Это и подсказало ему идею о предке из Европы.

Кто действительно имеет иностранные корни, так это его мама, моя бабушка Антонина Дмитриевна, сербка по национальности. Она была красавицей-смуглянкой, а ее муж, украинец Николай Сосюра, — блондином. Мой отец родился, когда их семья жила в Дебальцево, — городе, в котором произошло одно из ключевых сражений нынешней российско-украинской войны. Глава семьи был чертежником, но сменил много профессий: работал учителем, шахтером, даже адвокатом. Николай Владимирович отличался независимым характером, возможно, поэтому подолгу на одном месте не задерживался. Он был человеком одаренным: писал сатирические стихи, рисовал, играл на гитаре.

К сожалению, дедушка умер рано — в 37 лет. Мой отец был старшим сыном, ему нужно было помогать матери ставить на ноги семерых младших братьев и сестер. В 11 лет папа пошел работать на Донецкий содовый завод. Там не только получил рабочую профессию, но и освоил грамоту. В составе боевой дружины содового завода в ноябре 1918 года пошел воевать за Украину — стал гайдамаком армии УНР. Даже учился в школе младших командиров. Только, знаете, мне он о том периоде своей жизни почти ничего не рассказывал, — видимо, чтобы я не навредил самому себе, сказав в какой-нибудь компании, что отец был в молодости петлюровцем. О его участии в боях за независимость нашей Родины я узнал в основном из романа «Третя Рота», который был опубликован только во время горбачевской перестройки.

В конце ноября 1919 года первая юношеская сотня военной школы, в составе которой был Владимир Сосюра, попала в плен к белогвардейцам Деникина. Молодых людей пощадили, но в тот период началась эпидемия тифа. Отца с его побратимами отправили лечиться в Одессу. Так они вновь попали в плен — к большевикам. После этого мой папа стал бойцом Красной армии. Он даже был членом большевистской партии, но еще в 1920-е годы его оттуда исключили — не могли простить петлюровского прошлого. Затем восстановили, а в 1934-м отняли партбилет повторно.

— Как познакомились ваши родители?

— Судьба свела их весной 1931 года в городе Сталино (ныне Донецк). Отец приехал туда в «Шевченковские дни» читать перед публикой стихи. Мама — Мария Данилова — после окончания в Киеве балетной студии жила в Сталино, работала артисткой вокально-инструментальной капеллы. Молодой поэт Владимир Сосюра увидел ее на сцене в вышиванке, когда она исполняла «Заповiт». Мария была на 12 лет младше Владимира, но это не помешало их любви. Роман был молниеносным: уже через несколько дней после знакомства отец сделал предложение, и родители сразу же расписались. Брак с его первой женой Верой к тому времени был расторгнут.



* Через несколько дней после знакомства Владимир Сосюра сделал предложение своей будущей жене артистке Марии Даниловой

-- Сосюра женился на Вере Берзиной в начале 1920-х во время учебы в Харькове, когда оба были еще студентами (ей поэт посвятил одно из своих известнейших стихотворений «Так ніхто не кохав, через тисячі літ лиш приходить подібне кохання». — Авт.), -- продолжает сын поэта. -- До этого убежденная большевичка Вера воевала — служила комиссаром в одном из эскадронов Красной армии, участвовала в штурме Перекопа. Она родила Сосюре двоих сыновей. Брак распался из-за шовинистических взглядов Веры. Ее раздражало, что муж — патриот Украины. Сосюра написал по этому поводу такие строки: «Ми з тобою зійшлися в маю, ще не знав я, що значить ідея. Ти й тоді Україну мою не любила, сміялася з неї». После развода Берзина продолжительное время не разрешала сыновьям встречаться с отцом.

— В 1930-е годы многие украинские писатели, поэты, драматурги, ученые были репрессированы. Как ваш отец пережил это страшное время?

— Отца спасло серьезное психиатрическое расстройство, возникшее из-за постоянного шельмования, исключения из партии, от мысли, что следующим арестуют, сошлют в лагеря или расстреляют его. Сосюру забрали в психлечебницу Харькова (наша семья жила тогда в этом городе). Папа сбежал оттуда, перемахнув через забор. Когда за ним снова приехали медики, он потребовал: «Покажите документ, на основании которого вы меня хотите упечь в больницу!» Все закончилось благополучно: отцу дали путевку в санаторий, чтобы подлечил нервы.

— Когда гитлеровская Германия напала на СССР, вашего отца призвали в армию?

— Да. В это время папа был на отдыхе в Ессентуках, я — в пионерском лагере в Евпатории, а мама — в Киеве. Когда разразилась война, нас, детей, вывезли в Харьков. Я случайно узнал, что вскоре туда прибудет эшелон из Киева с семьями писателей. Сумел забраться в грузовик, ехавший на вокзал. Мне повезло: встретил на перроне сына поэта Максима Рыльского Богдана. Он отвел меня в вагон, в котором находилась моя мама. Оказалось, целый эшелон вывозил из Киева интеллигенцию: там были артисты театров украинской и русской драмы, оперы и оперетты, писатели, поэты, художники, композиторы… Нас привезли в Уфу. Через некоторое время к нам приехал отец — государство отозвало его из армии, решив использовать на творческой работе. В 1943 году папа стал фронтовым корреспондентом. Был на Курской дуге, в войсках, освобождавших Харьков и Киев.

В 1948 году, когда отцу исполнилось 50 лет, его наградили Сталинской премией первой степени (100 тысяч рублей) за поэтический сборник «Щоб сади шумiли», в который вошло стихотворение «Любіть Україну!».

— На что потратили эти деньги?

— Купили автомобиль «Москвич-401». Нам нужна была мебель. Заказали ее в Западной Украине на фабрике в городе Хуст. Отец отправил своей маме Антонине Дмитриевне на Донбасс 12 тысяч рублей. Кстати, каждый месяц папа переводил ей по почте тысячу рублей (бабушка шутила: «Це на цукерки»). Она была очень добрым человеком, ей довелось самой растить троих внуков — детей покойной дочери. Антонина Дмитриевна не имела своей хаты и до самой смерти снимала жилье у чужих людей.

— Это правда, что ваша мама написала председателю Союза писателей Украинской ССР Александ­ру Корнейчуку, что с 1941 года является агентом НКВД, докладывает в «органы» о настроениях в среде интеллигенции?

— Такое письмо было. Нужно понимать, что в те времена работа на органы госбезопасности считалась делом почетным. Маме, конечно, не стоило сообщать о своей службе в качестве агента даже Корнейчуку — хотя бы потому, что об этом письме сразу же стало известно ее куратору в НКВД. Что толкнуло ее на этот шаг, я так и не узнал. Чекисты решили наказать мою маму — открыли против нее уголовное дело, припомнив ей даже то, что она просила в письмах к руководителю советской Украины Никите Хрущеву лимитную книжку для покупки продуктов в магазинах не на 300, а на 500 рублей (времена-то были голодными), помочь с материалами для ремонта квартиры. В 1949 году маме присудили десять лет лагерей. Я тогда был старшеклассником, жутко переживал обрушившееся на семью горе. Маме приходилось тяжело трудиться на каторжных работах в Казахстане при скудном питании. Она чудом выжила.

Пока была в лагерях, отец развелся с ней и женился на 26-летней машинистке Литфонда. Вскоре после смерти Сталина маму отпустили (она отсидела пять лет). Знала, что у отца новая семья, поэтому, вернувшись в Киев, поехала к своей сестре Серафиме Гавриловне, которая жила на улице Горького. Серафима позвонила Сосюре и сообщила, что Мария на свободе, остановилась у нее. Отец примчался и понес маму (она стала в лагере неимоверно худенькой — кожа да кости) домой на руках. Вскоре они снова стали мужем и женой. Мама не очень-то много рассказывала мне о пережитом за пять лет в лагерях — берегла меня. Ее полностью реабилитировали. Как невинно осужденной ей предоставили льготу по оплате коммунальных услуг и приписали к поликлинике элитного четвертого управления Мин­здрава УССР.



* Владимир Сосюра хотел, чтобы сын подготовил диссертацию о его творчестве. Сосюра-младший поступил иначе — написал книгу об отце. Фото из семейного альбома

— У отца было желание, чтобы вы пошли по его стопам — занимались литературой?

— Он хотел, чтобы я написал диссертацию о его творчестве. Я поступил на украинское отделение филологического факультета университета Шевченко. Уже на первом курсе понял, что литературоведение мне не по душе. Перевелся на отделение журналистики. После окончания университета стал сотрудником Киевской киностудии имени Александра Довженко — писал киносценарии. Дослужился до руководителя творческого объединения телевизионных фильмов «Промінь» и заместителя директора киностудии. Удостоен звания заслуженный работник культуры Украины.

После выхода на пенсию поселился с семьей в живописном селе в Каневском районе Черкасской области. А желание отца я в значительной мере выполнил: в начале 2000-х годов написал книгу воспоминаний о нем. Вот только до сих пор издать ее не удалось.