Найдены похищенные в Чернигове бюсты Коцюбинского и Пушкина (обновлено, фото)

Полиция нашла бронзовые бюсты Михаила Коцюбинского и Александра Пушкина, похищенные недавно в Чернигове. Как сообщает BBC Украина, эту информацию подтвердил народный депутат Украины Сергей Березенко.

«Честь города защищена! Поздно ночью работники Национальной полиции с учетом оперативных данных управления СБУ (отдельное спасибо профессиональной команде Юрия Гончарова) на Кордивке, возле городского парка нашли похищенные бюсты Коцюбинского и Пушкина. Именно таких действий мы ждем от правоохранителей! Надеюсь, что все причастные к этому дерзкого преступления будут установлены и наказаны. Полиция обещает сообщили подробности позже», — заявил народный депутат.

Ранее сообщалось, что 100-килограммовый бюст Михаила Коцюбинского исчез в ночь на 18 декабря, а утром 31 декабря такая же участь постигла и бюст Александра Пушкина. Полиция заявляла, что проверяет пункты приема металлолома по всей области и людей, которых ранее привлекался к ответственности за кражи металла.

По этим двум эпизодам были возбуждены уголовные производства: по краже бюста Александра Пушкина и по надругательству над могилой Михаила Коцюбинского.

В настоящее время полиция не разглашает детали, связанные с кражами -- идет следствие и лишний шум вокруг ситуации может только помешать. В Главном управлении Национальной полиции подчеркивают, что для предотвращения подобных инцидентов городские должны власти провести комплексную работу и создать качественную систему охраны культурных памятников (надлежащее освещение, камеры видеонаблюдения, чередование муниципальной стражи, оборудование средствами технической защиты). Только после этого полиция передаст памятники городу.