В Киеве на Софиевской площади 7 января отпразднуют Рождество

В рамках празднования Рождества на Софиевской площади намечен воскресный ход с рождественскими звездами и предусмотрен большой концерт, сообщают в горгосадминистрации. Кроме того, в столице достаточно локаций, где взрослые и дети найдут развлечение по душе.

Так, на площади Леси Украинки до 15 января будет работать «Городок Санты».

Праздничные мероприятия также запланированы в районах города:

- в Голосеевском — весь январь в празднично оформленном парке отдыха имени М. Рыльского забавы и развлечения;

- в Дарницком — до 9 января детская сказка «Зимние развлечения» в детском центре на улице Заслонова, 14; 12 января (16.00−17.00) — конкурс колядок и щедривок в Центре профессионального обучения детей и молодежи на Харьковском шоссе, 121/3;. 15 января (17.00) — фольклорный праздник на базе детской школы искусств № 9 (улица Харченко, 47); тематические мероприятия во всех районных библиотеках до конца января;

- в Деснянском — до 12 января (12.00—18.00) выставка авторских кукол (понедельник — выходной) на улице Драйзера, 6, выставка ученических работ школы искусств имени Леонтовича (улица Закревского, 43а); 7−19 января в храмах богослужение по случаю Рождества, а 19 января — Крещение на берегу Десенки;

- в Днепровском — до 19 января арт-выставка декоративно-прикладного искусства «Рождественские обереги» в Центре детского и юношеского творчества (улица Серова, 19), а также праздничные мероприятия в библиотеках района;

- в Оболонском — до конца января праздничные программы для детей льготных категорий в ТРЦ «Drеаm Town»;

- в Печерском — до 13 января рождественские проекты в клубах по месту жительства; 15 января — фестиваль народного творчества «Коляд, коляд, колядниця» в клубе по улице И. Кудри, 38б;

- в Подольском — с 5 января выставка рождественских веночков, а 9 января (11.00) «Праздничная фантазия. Рождественские узоры» (улица Кирилловская, 115/3), фольклорные вечорниці на Рождество (улица Светлицкого, 24а). До 9 января «Сказочная зима на Подоле» на Контрактовой площади, ярмарка и аттракционы, до 18 января — рождественская ярмарка;

- в Соломенском — в первой декаде января новогодне-рождественские мероприятия в районных библиотеках;

- в Шевченковском — до 10 января 3D-шоу «Щелкунчик в Ледовом королевстве» на главном фасаде Национальной оперы Украины (улица Владимирская, 50).