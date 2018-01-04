Нацсовет готовит телеканалам "разбор полетов" за новогоднюю ночь

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания собирается устроить телеканалам «разбор полетов» за нарушения в телепередачах в новогоднюю ночь. Вынести предупреждения телеканалам на ближайшем заседании Нацсовета пообещал руководитель этой структуры Юрий Артеменко.

По словам главы Нацсовета, нарушения норм закона и морали допустили многие телеканалы. «Было разжигание вражды через сексизм… Был ведущий, который в почти пьяном состоянии высказывал свои мысли», — рассказал Артеменко в эфире «5 канала».

Также новогодняя ночь на телеканалах вскрыла ряд законодательных коллизий, которые не решить без участия Верховной Рады. Эту коллизию Артеменко описал на примере фильма «Ирония судьбы»: в кинокартине снимались люди из «черного списка», но с другой стороны фильм был снят до 1991 года и не подпадает под законодательный запрет. «Есть коллизия законов, и парламент должен сказать, какой из законов имеет приоритет», — разъяснил глава Нацсовета.

Еще одна лазейка обнаружилась в законе о языковых квотах на телевидении. «Сейчас норма закона говорит о том, что собственный продукт, сделанный телеканалами, считается выполненным на государственном языке. Собственный продукт телеканала, хоть на русском языке, хоть на арабском, считается передачей на украинском языке. Нонсенс. Законодатель не думал, что телеканалы будут использовать этот закон как манипуляцию», — добавил Артеменко.

Напомним, ранее Нацсовет по вопросам телерадиовещания промониторил эфир украинских телеканалов и обнаружил в эфире грубую лексику в «детское время».