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В САП заявили, что еще не завершили расследование "дела Мартыненко"

Инф. «ФАКТОВ»

05.01.2018 19:08 64

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Специальная антикоррупционная прокуратура объявила, что еще не завершила расследование дела, где фигурирует бывший народный депутат Николай Мартыненко. Тем самым САП опровергла заявления адвоката Мартыненко, упоминавшего 4 января о завершении расследования. Об этом сообщает Укринформ.

Ранее адвокат Петр Бойко рассказал, что собранные следствием материалы — около 200 томов — переданы для ознакомления стороне защиты.

«Дело Мартыненко» расследовалось Национальным антикоррупционным бюро и Специальной антикоррупционной прокуратурой. Дело касается нанесения ущерба государственному предприятию «Восточный горно-обогатительный комбинат» (ВостГОК) и открыто по факту хищения средств ВостГОКа при закупке уранового концентрата. По версии следствия, в результате злоупотреблений госпредприятию был нанесен ущерб в размере 17,28 миллиона долларов. Мартыненко является одним из восьми фигурантов дела.

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