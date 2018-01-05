В САП заявили, что еще не завершили расследование "дела Мартыненко"

Специальная антикоррупционная прокуратура объявила, что еще не завершила расследование дела, где фигурирует бывший народный депутат Николай Мартыненко. Тем самым САП опровергла заявления адвоката Мартыненко, упоминавшего 4 января о завершении расследования. Об этом сообщает Укринформ.

Ранее адвокат Петр Бойко рассказал, что собранные следствием материалы — около 200 томов — переданы для ознакомления стороне защиты.

«Дело Мартыненко» расследовалось Национальным антикоррупционным бюро и Специальной антикоррупционной прокуратурой. Дело касается нанесения ущерба государственному предприятию «Восточный горно-обогатительный комбинат» (ВостГОК) и открыто по факту хищения средств ВостГОКа при закупке уранового концентрата. По версии следствия, в результате злоупотреблений госпредприятию был нанесен ущерб в размере 17,28 миллиона долларов. Мартыненко является одним из восьми фигурантов дела.