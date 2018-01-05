Погодные аномалии: среди зимы созрела малина и распустились первоцветы

Теплая зима в этом году отметилась неординарными как для января явлениями. В Одессе среди зимы созрела малина, в районах области — распустились первые цветы. В природном парке Прикарпатья и в Харьковском зоопарке не дождались традиционной спячки животных.

В самый разгар календарной зимы в историческом центре Одессы, в палисаднике дома по улице Троицкой неожиданно уродился куст малины. Об этом поведал одессит Андрей Тымчик, который запечатлел «южный эффект» и выложил фотоснимок в социальной сети. Отмечается, что созревшие ягоды — сочные и сладкие.

Не отстают и районы Одесской области: там уже набухли почки на многих деревьях, расцвели первые цветы. Наблюдается также ранняя активность проснувшихся пчел, шмелей, мух, комаров. Увидеть цветущие розы и хризантемы можно в отдельных одесских двориках.

Сказалась теплая погода и на животном мире. По состоянию на 5 января в харьковском зоопарке из шести обитающих там медведей трое так и не легли в спячку. С похожей проблемой столкнулись и на Прикарпатье. В Галицком национальном природном парке живущие в вольерах медведи до сих пор активны: они так и не почувствовали прихода зимы.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», по прогнозам Украинского гидрометцентра, после затянувшегося периода теплой погоды с 9 января в Украину придет похолодание. Ночью столбики термометров будут колебаться у отметок от 2 до 7 градусов мороза, а днем покажут около нуля. Но уже с 17 января снова ожидается потепление.

Фото Андрей Тымчик/Facebook, khersonline.net