Суд в Лозанне не рассмотрит дело «Динамо» и «Мариуполя» до середины февраля

Во вторник, 9 января, Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) опубликовал на своем сайте обновленный список дел, которые предназначены для рассмотрения до 15 февраля 2018 года. Дело по апелляции киевского «Динамо» на решение контрольно-дисциплинарного и апелляционного комитетов ФФУ о присуждении команде технического поражения (0:3) за неявку на матч чемпионата страны в Мариуполь в нем не значится.

Напомню, что ранее CAS подтвердил регистрацию иска «Динамо» против национальной федерации по мариупольскому делу.

Вся загвоздка в том, что 3 марта финиширует первая часть состязаний в отечественной премьер-лиге, по итогам которой участники состязаний должны быть разбиты на две шестерки (первая поведет борьбу за чемпионский титул и путевки в еврокубки, вторая — за право остаться в элитном дивизионе). Следовательно, к этому сроку должны быть утверждены результаты всех без исключения игр.

На данный момент в турнирной таблице на сайте премьер-лиги поединок 7-го тура «Мариуполь» — «Динамо» значится как несостоявшийся. Столичный клуб, имея на один матч меньше, с 39 очками идет вторым (три пункта отставания от «Шахтера»), а приазовцы с 25 очками — на седьмой позиции (два пункта отставания от «Олимпика» и три — от «Вереса»).