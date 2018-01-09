В Лас-Вегасе найдена мертвой популярная порноактриса

Во вторник, 9 января, американское агентство LA Direct Models сообщило о смерти популярной порноактрисы Оливии Нова. Она скоропостижно скончалась 7 января в Лас-Вегасе в возрасте 20 лет.

Причина смерти пока не известна. На Рождество, 25 декабря, Оливия написала на своей страничке в Twitter, что чувствует себя очень одиноко.

Нова сначала свою карьеры актрисы фильмов для взрослых в марте 2017 года. За короткое время завоевала популярность среди поклонников порножанра.

Телеканал Fox News подчеркивает, что это уже четвертая порнозвезда, ушедшая из жизни меньше чем за три месяца.

В ноябре умерла во сне Шайла Стайлз. Ей было 35 лет. За год до этого она завершила карьеру порноктрисы.

В декабре от передозировки наркотиков скончалась 31-летняя Тьюри Лав. В том же месяце повесилась 23-летняя Август Эймес. Причина самоубийства точно не установлена, однако известно, что у актрисы был серьезный конфликт с продюсерами. Она отказывалась сниматься вместе гомосексуалистами, за что ее обвинили в гомофобии.