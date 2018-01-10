В Украине запретили использование популярного стеклоочистителя

Госпотребслужба Украины обнаружила на украинском рынке опасную продукцию — стеклоочистителя «Зимний концентрат — 80» LEDOCOOL, содержащего в своем составе метиловый спирт (метанол).

По оценкам экспертов ведомства, данный товар может представлять серьезную угрозу для здоровья людей, которые приобрели или намерены приобрести такую продукцию.

Госпотребслужба уже вынесла решения о принятии ограничительных мер путем изъятия опасной продукции из обращения и запрета на введение ее в обращение на рынок Украины.

«Обращаем внимание потребителей (пользователей) и распространителей, что к продукции стеклоочиститель „Зимний концентрат — 80“ LEDOCOOL действует решение о запрете продажи продукции на рынке», — говорится в сообщении Госпотребслужбы.

Напомним, летом Госпотребслужба Украины запретила использование спиннеров.