Неожиданный поворот в деле Штепы: две коллегии судей взяли самоотвод (обновлено)
Коллегия судей Ленинского районного суда Харькова, рассматривавшая дело экс-мэра Славянска Нели Штепы, удовлетворила свой же самоотвод. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Как следует из обнародованного решения суда, все судьи проходят фигурантами уголовного производства по факту получения неправомерной выгоды за вынесение заведомо неправосудного судебного решения. Досудебное расследование проводится прокуратурой Харьковской области.
Защита и обвиняемая поддержали решение служителей Фемиды, заявив, что внесение данных в отношении судей в Единый реестр досудебных расследований, якобы свидетельствует о давлении на суд.
Примечательно, что сформированная в четверг новая коллегия судей Ленинского райсуда также заявила о своем самоотводе по примеру коллег.
Предыдущее заседание суда по делу экс-мэра Славянска было сорвано самой подсудимой, которая отказалась заходить в здание суда в связи с якобы грозящей ей опасностью.
Неля Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 110 («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей») и ч.1 ст. 258−3 («Создание террористической группы или организации») Уголовного кодекса Украины.
В середине ноября 2017 года суд продлил круглосуточный домашний арест бывшей градоначальницы Славянска до 13 января 2018 года.
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