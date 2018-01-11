Неожиданный поворот в деле Штепы: две коллегии судей взяли самоотвод (обновлено)

Коллегия судей Ленинского районного суда Харькова, рассматривавшая дело экс-мэра Славянска Нели Штепы, удовлетворила свой же самоотвод. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Как следует из обнародованного решения суда, все судьи проходят фигурантами уголовного производства по факту получения неправомерной выгоды за вынесение заведомо неправосудного судебного решения. Досудебное расследование проводится прокуратурой Харьковской области.

Защита и обвиняемая поддержали решение служителей Фемиды, заявив, что внесение данных в отношении судей в Единый реестр досудебных расследований, якобы свидетельствует о давлении на суд.

Примечательно, что сформированная в четверг новая коллегия судей Ленинского райсуда также заявила о своем самоотводе по примеру коллег.

Предыдущее заседание суда по делу экс-мэра Славянска было сорвано самой подсудимой, которая отказалась заходить в здание суда в связи с якобы грозящей ей опасностью.

Неля Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 110 («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей») и ч.1 ст. 258−3 («Создание террористической группы или организации») Уголовного кодекса Украины.

В середине ноября 2017 года суд продлил круглосуточный домашний арест бывшей градоначальницы Славянска до 13 января 2018 года.