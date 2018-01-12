Долой рабов из магазина
Даже в наш просвещенный век случаются разные казусы. Например, упаковку с таким любимым многими потребителями продуктом как кофе пара англичан посчитала оскорбительной. И не безосновательно. На этикетках изображены рабы, собирающие на плантации урожай кофе.
Большая сеть супермаркетов в Великобритании Waitrose убрала из своих магазинов банки кофе итальянской марки Saquella после жалоб посетителей на изображение на банках рабов. Об этом сообщает The Daily Mirror.
Патрик Гейл и Аннетт Сондерс связались с руководством сети супермаркетов после того, как «обнаружили рабов». Шокированный покупатель вместе с подругой сообщил об этом руководству супермаркета и членам городского совета, после чего кофе было изъято из продажи.
Представителям итальянской компании пришлось выразить сожаления по поводу изображения, которое демонстрировалось на этом продукте и могло обидеть потребителей. По их словам, производитель кофе объяснил им, что картинка не является оскорблением и изображает историю производства кофе. Тем не менее владельцы торговой сети приняли решение изъять продукт из продажи до тех пор, пока компания не представит новый дизайн упаковки.
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“ Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала! ”