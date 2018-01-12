«Поставщики тепла и воды не будут отвечать за состояние труб внутри дома»

«ФАКТЫ» продолжают рассказывать о нормах вступившего в силу Закона «О жилищно-коммунальных услугах»

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», вступил в силу Закон «О жилищно-коммунальных услугах», существенно меняющий порядок взаимоотношений между владельцами квартир и компаниями, обслуживающими многоквартирные дома либо предоставляющими различные жилищно-коммунальные услуги. В предыдущей публикации мы рассказали о том, как люди могут объединиться, чтобы совместно представлять свои интересы и заметно сэкономить на дополнительных платежах. Теперь речь пойдет о том, что ждет граждан, вынужденных заключать индивидуальные договоры с поставщиками, и что произойдет с коммунальными жэками. Об этом «ФАКТАМ» рассказал директор Ассоциации управителей многоквартирными домами и Украинского института анализа и менеджмента политики кандидат юридических наук Андрей Никончук.

— Одной из резонансных норм закона является введение абонплаты за коммунальные услуги. В каких случаях и при каких взаимоотношениях поставщика и потребителя услуг она будет начисляться?

— Для начала хочу объяснить читателям, что широко используемый термин «абонплата» на самом деле в законе называется «плата за абонентское обслуживание» или, иными словами, расходы на обеспечение процесса заключения договоров, -- говорит Андрей Никончук. -- Но суть нового платежа не меняется, поэтому и термин «абонплата» мы будем использовать для общего удобства.

Абонплата будет начисляться в том случае, если между поставщиком и потребителем заключен индивидуальный договор. Фактически это оплата за счет жильцов содержания всей абонентской службы поставляющей компании, призванной общаться с огромным количеством людей, с которыми будут заключены индивидуальные договоры.

Сразу отмечу, что новый Закон «О жилищно-коммунальных услугах» предусматривает две формы договорных взаимоотношений между жильцами многоквартирных домов и компаниями, предоставляющими им различные услуги, — коллективный и индивидуальный.

Коллективное потребление, или коллективный договор, подразумевает, что подписантом со стороны потребителей выступает общество совладельцев многоквартирного дома (ОСМД. — Авт.) либо выбранное жильцами уполномоченное лицо, управитель. Исходя из переходных положений закона, до 10 декабря 2018 года люди должны определиться, какая именно форма управления общей собственностью, то есть многоквартирным домом и придомовой территорией, их больше устраивает. Если жильцы этого не сделают, то будут обязаны заключать индивидуальные договоры. Или с ними эти договоры заключат.

Данный документ подписывается между поставщиком услуги и каждым собственником квартиры, нежилого помещения, то есть потребителем. Для примера возьмем поставщика тепла (для столицы это «Киевэнерго»). Так вот, абонплата будет начисляться за услуги, предоставленные «Киевэнерго» конкретному потребителю на основе индивидуального договора.

— Какова будет методика расчета и начисления абонплаты?

— Пока неизвестно, так как согласно законодательству Кабинет министров Украины в шестимесячный срок с момента вступления закона в силу должен определить граничный размер такой абонплаты.

— О том, как жильцы могут объединиться для заключения коллективного договора, если в доме не создано ОСМД, «ФАКТЫ» уже сообщали. А каков механизм заключения индивидуальных договоров?

— Главная особенность в том, что если в течение указанного срока люди не определятся, какую форму совместного управления домом принять, то им придется заключать с поставщиками индивидуальные договоры. Более того, такие соглашения могут быть заключены автоматически, даже без участия жильцов. Просто всем потребителям, не заключившим коллективные договоры, отправят типовые индивидуальные договоры. И в течение 30 дней люди должны будут их подписать. Если же в этот срок потребитель не подпишет документ и не представит свои замечания по нему, но продолжит получать услугу и ее оплачивать, то считается, что он согласен с содержанием договора, который автоматически вступает в силу. То есть, оплатив услугу после получения текста договора, вы формально подтверждаете свое участие в этих взаимоотношениях и признаете суть документа. А значит, внести в него изменения уже будет если и не невозможно, то хлопотно.

Также учтите, что в договорах будет указано: вода или тепло поставляются исключительно до стен дома. Внутри строения исполнитель услуги уже не несет никакой ответственности за состояние коммуникаций и за то, дойдет ли эта вода либо тепло до вашей квартиры. Его не будет волновать, протекают ли трубы в подвале — вы заплатите за весь объем воды, зашедшей в дом. И вот здесь людям все равно придется принимать какое-то коллективное решение, как содержать в исправности внутридомовые коммуникации.

Я думаю, что в январе-феврале следующего 2019 года произойдет повсеместный старт заключения таких договоров. Однако уже к весне в домах, где жильцам -- в силу их пассивности -- навязали индивидуальные соглашения, начнут возникать различные аварийные ситуации.

Особенно это касается старого жилого фонда, например «хрущевок». Ведь коммунальные жэки будут обслуживать их так, как они это делают сейчас -- то есть в условиях отсутствия конкуренции и страха потерять заказчика-потребителя. Конечно, есть немало компаний, которые могут провести ремонтные работы и обеспечить эксплуатацию внутридомовых инженерных сетей. Но людям придется самостоятельно и за свой счет решать проблемы, нанимать специалистов. Кроме того, жильцы еще и будут вынуждены платить абонплату поставщикам за ведение абонентского учета.

Подобная ситуация грозит возникновением конфликтов между жильцами. Ведь если жители многоэтажки не смогли договориться между собой и создать ОСМД, выбрать уполномоченного представителя или управителя для заключения коллективных договоров, то вряд ли они найдут консенсус в вопросе самостоятельного содержания внутридомовой инфраструктуры.

— Какие санкции могут применяться к людям, имеющим долги за жилищно-коммунальные услуги?

-- В законе есть норма, что в случае неуплаты поставщик имеет право ограничить (прекратить) предоставление услуги. То есть формально компании могут отключать должников от газа, воды, тепла или электроэнергии. Но мы прекрасно знаем, что отключить отдельную квартиру, особенно в старом доме, от тепла или воды физически невозможно. Отключить можно только весь стояк или подъезд -- вместе с квартирами, не имеющими задолженности. Поэтому мне трудно представить, как эта норма закона будет выполняться.

— Как новый закон устанавливает и регулирует механизм обязательной подачи показаний счетчиков?

-- К сожалению, в финальном варианте закона по этому вопросу нет конкретики. Просто сказано, что потребитель обязан подавать поставщикам услуг показания приборов учета в соответствии с условиями договора. А вот всю методику такой подачи должен разработать Кабмин. Пока нам остается только ждать. Но этот вопрос очень важен, поскольку то, что происходит сейчас с подачей показаний и выставлением людям счетов, можно назвать одним словом — хаос.

— Внедрение нового закона отразится на качестве предоставления услуг?

-- Я считаю этот закон не столько хорошим, сколько запоздалым. Работать он начнет лишь тогда, когда к нему будут приняты все необходимые подзаконные нормативные акты. Главное преимущество — он создает условия и дает возможность выбора. А выбор, как известно, предоставляет определенную свободу. Появляются новые модели взаимоотношений между поставщиком и потребителем жилищно-коммунальных услуг. Причем потребитель сам определяется с такой моделью. Кроме того, окончательно разрушается монополия жэков на обслуживание многоквартирных домов.

В то же время закон более четко регулирует деятельность поставщиков коммунальных услуг. То есть создаются все условия для возникновения здоровой конкуренции на жилищно-коммунальном рынке, что всегда приводит к улучшению качества услуг.

А вот главный недостаток этого закона заключается в том, что он опоздал на 26 лет.