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Столичные кабинеты для вакцинации от кори заработали по новому графику

Столичные кабинеты для вакцинации от кори заработали по новому графику

Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

12.01.2018 19:50 71

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В столичных лечебно-профилактических заведениях только за 10 и 11 января прививки от кори сделаны 2223 маленьким и взрослым киевлянам, сообщили в департаменте здравоохранения горгосадминистрации.

По мнению руководителя профильного ведомства Валентины Гинзбург, вакцинация сегодня — наиболее надежный способ уберечься от опасной вирусной болезни, поэтому активность горожан поможет не только сберечь им здоровье, а и минимизировать риски эпидемии кори в столице.

Уже разработан график работы районных кабинетов по вакцинации граждан, которые могут посетить медиков в удобное для себя время и даже по выходным. С графиком работы кабинетов можно ознакомиться на сайте горгосадминистрации.

Напомним, что в Украине используют комбинированную бельгийскую вакцину «Приорикс» против кори, паротита и краснухи. Срок действия ее заканчивается в октябре 2018 года.

Врачи предупреждают, что при вакцинации надо учесть аллергическую склонность человека к медпрепарату, следует отсрочить прививку, если он в этот момент заболел. Также медиков нужно информировать о беременности пациента, о наличии иммунодефицитных состояний и приеме соответствующих лекарств, о том, не было ли других прививок в последний месяц и не принимались ли препараты крови.

Ранее fakty.ua сообщали, что, по данным на 12 января, в Киеве уже 74 человека заболели корью.

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