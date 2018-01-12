Столичные кабинеты для вакцинации от кори заработали по новому графику

В столичных лечебно-профилактических заведениях только за 10 и 11 января прививки от кори сделаны 2223 маленьким и взрослым киевлянам, сообщили в департаменте здравоохранения горгосадминистрации.

По мнению руководителя профильного ведомства Валентины Гинзбург, вакцинация сегодня — наиболее надежный способ уберечься от опасной вирусной болезни, поэтому активность горожан поможет не только сберечь им здоровье, а и минимизировать риски эпидемии кори в столице.

Уже разработан график работы районных кабинетов по вакцинации граждан, которые могут посетить медиков в удобное для себя время и даже по выходным. С графиком работы кабинетов можно ознакомиться на сайте горгосадминистрации.

Напомним, что в Украине используют комбинированную бельгийскую вакцину «Приорикс» против кори, паротита и краснухи. Срок действия ее заканчивается в октябре 2018 года.

Врачи предупреждают, что при вакцинации надо учесть аллергическую склонность человека к медпрепарату, следует отсрочить прививку, если он в этот момент заболел. Также медиков нужно информировать о беременности пациента, о наличии иммунодефицитных состояний и приеме соответствующих лекарств, о том, не было ли других прививок в последний месяц и не принимались ли препараты крови.

Ранее fakty.ua сообщали, что, по данным на 12 января, в Киеве уже 74 человека заболели корью.

