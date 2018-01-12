В Одессе завершено расследование в отношении подрывника-террориста «ДНР»

В Одессе завершено расследование в отношении мужчины, взорвавшего автомобиль в центре города в июле 2017 года.

— Прокуратура области направила в Приморский районный суд города обвинительный акт в отношении подозреваемого в терроризме, — сообщили в надзорном ведомстве. - Расследование проводили следователи регионального управления СБ Украины. По ходатайству прокуратуры указанный фигурант находится под стражей. Установлено, что в июне прошлого года 24-летний житель другой области, выполняя указания представителей так называемого руководства террористической организации «ДНР», совместно с другим лицом прибыл из Донецка в Одессу для реализации своих преступных намерений.

— С целью нарушения общественной безопасности, устрашения жителей города, он закрепил под автомобилем, припаркованном на ул. Жуковского, самодельное взрывное устройство и подорвал его. От взрыва были повреждены фасады нескольких помещений, — сообщили в прокуратуре.

За совершение террористического акта (ч. 2 ст. 258 УК Украины) Уголовным кодексом Украины предусмотрено до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Как сообщали «ФАКТЫ», 24 июля 2017 года в центре Одессы, неподалеку от здания регионального управления СБУ (на улице Жуковского, 33) взорвался автомобиль. Выездом на место происшествия следственно-оперативной группы было установлено, что в результате приведение в действие безоболочного взрывного устройства был практически уничтожен ВАЗ 2101, припаркованный напротив указанного дома. Тротиловый эквивалент приведенного в действие заряда — около 600 граммов.

В начале августа спецслужба заявила о задержании в Одессе подозреваемого в организации подрыва.

Отмечалось, что вначале правоохранители задержали в районе проведения АТО исполнителя теракта — вынужденного переселенца с временно оккупированной территории Донбасса. В ходе проведения спецоперации сотрудники спецслужбы задержали в Одессе его сообщника, который также «скрывался» под видом беженца из так называемой «ДНР». Сотрудники СБ Украины установили, что задержанные входили в состав законспирированной группы, организованной кураторами из РФ, для дестабилизации ситуации на юге Украины.

Обучение, инструктаж и передача «гонорара» происходили на территории России.