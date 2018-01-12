В Запорожье у «миротворцев христовых» обнаружили оружие и медали с портретом Путина (фото, видео)

В Запорожье сотрудники Службы безопасности Украины в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 161 Уголовного кодекса Украины («Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам»), провели санкционированные обыски у представителей пророссийской общественной организации «Союз православный «Радомир».

— Оперативники спецслужбы изъяли незарегистрированное автоматическое огнестрельное и холодное оружие, значительное количество патронов, медали «патриот России» с портретом президента Российской Федерации, пророссийскую символику указанной организации, распечатки с текстами антиукраинского содержания, — сообщили «ФАКТАМ» в пресс-центре Службы безопасности Украины. — Предварительно установлено и задокументировано, что ОО «Радомир» предоставляла так называемые «охранные услуги» Запорожской епархии Украинской православной церкви (МП). Отдельные представители последней нарушают равноправие граждан, чем создают предпосылки для межэтнических и межконфессиональных конфликтов. Они также оправдывают агрессивные действия РФ по отношению к Украине.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, что представители христианской организации «Радомир» обвиняются в избиении двух запорожцев, в том числе АТОшника, которые принесли игрушку к Свято-Покровскому храму Московского патриархата — в качестве протеста против действий священника, отказавшегося отпевать погибшего двухлетнего ребенка, который, как выяснилось, был крещен в храме Киевского патриархата…

Видео предоставлено пресс-центром СБУ

