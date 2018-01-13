Волонтера, помогавшего украинским военным, заживо сожгли на одном из Британских островов (фото)

В пятницу, 12 января, полиция острова Гернси, расположенного у побережья Нормандии рядом с проливом Ла-Манш, обратилась к общественности за помощью в расследовании дела о предполагаемом жестоком убийстве 33-летнего Микуса Альпса.



Микус Альпс

Уроженец Латвии последние годы жил на Гернси, который входит в Британское Содружество наций, хотя и не является непосредственно частью Великобритании. У Альпса был свой небольшой бизнес. Он занимался подержанными автомобилями.

Кроме того, как утверждает телеканал ТСН, Алпс активно помогал украинским военным. Он постоянно привозил в Украину запчасти и отремонтированные автомобили с помощью своих друзей в Латвии. Наши военные называли его «Друг Мик».

Британские СМИ об этой деятельности Альпса ничего не сообщают. По данным BBC, Микуса последний раз видели живым 8 января. Он сообщил друзьям, что уезжает по делам. И пропал.

Спустя несколько часов полиция Гернси получила сигнал о том, что в безлюдной местности горит легковой автомобиль. Патрульные вместе пожарной бригадой прибыли туда, но было поздно — машина сгорела. Остался только почерневший кузов.



То, что осталось от автомобиля, в котором предположительно находился «Друг Мик»

В пятницу, 12 января, полиция заявила, что в сгоревшем автомобиле были найдены человеческие останки. Проводится экспертиза, целью которой является идентификация погибшего. Полиция Гернси предполагает, что это может быть Микус Альпс, однако пока он официально считается пропавшим без вести.

ТСН в своем сюжете, посвященном «Другу Мику», утверждает, что это он сгорел в машине. Более того, это было жестокое убийство. Кто-то привязал волонтера к водительскому креслу, а потом поджог автомобиль. «Друг Мик» сгорел живьем.

Украинские друзья Микуса утверждают, что его убили за то, что он помогал Украине. Последнее время он получал угрозы и начал серьезно опасаться за свою жизнь. В понедельник, 8 января, «Друг Мик» отправился в Украину — намеревался пригнать очередную машину для бойцов. Впервые за все это время он попросил наших военных встретить его на границе.