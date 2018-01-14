В Ливии освободили похищенного украинского врача, — МИД

Пресс-служба Министерства иностранных дел (МИД) Украины сообщила о том, что в субботу, 13 января, в Ливии был освобожден украинский врач. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Освобождение произошло благодаря договоренностям, достигнутым украинскими дипломатами во время переговоров с главарями местных племен», — уточнили в министерстве.

В сообщении сказано, что украинец работал по частному контракту в городе Себга и был похищен несколько дней назад одной из многочисленных вооруженных группировок.

Кроме этого, посольство Украины в очередной раз настоятельно призвало всех граждан Украины, находящихся в Ливии, немедленно покинуть ее территорию.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Госдеп США отнес Ливию вместе с Афганистаном, Ираком, Ираном, Северной Кореей, Сирией Сомали и рядом других государств к четвертой группе стран, которые не стоит посещать из-за возможной угрозы для жизни.

