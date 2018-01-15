Из-за сильных морозов в столице открывают пункты обогрева

С 15 января в Киеве заработают 30 мобильных пунктов обогрева. Работать они будут во всех районах столицы на базе территориальных центров социального обслуживания. Также будут открыты дополнительные пункты обогрева при содействии управлений социальной защиты на базе ЖЭКов.

Как сообщил директор департамента социальной политики Киевской горгосадминистрации Юрий Крикунов в эфире «Громадське радіо», в этом сезоне пункты обогрева заработают раньше, чем обычно. Традиционно их открывают, когда температура снижается до -20°C.

«Эта зима немного не такая, как обычно… Мы уже сегодня заработаем», — рассказал он.

Пункты обогрева рассчитаны на лиц без постоянного места жительства. В палатках они смогут погреться, получить первую помощь, выпить горячий чай.

Напомним, синоптики прогнозируют в Киеве в ночь с 15 на 16 января морозы -10.-12°, днем ожидается около -5°.

Фото dnipr.kievcity.gov.ua