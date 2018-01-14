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Синоптики сделали прогноз погоды на следующую неделю

Синоптики сделали прогноз погоды на следующую неделю

Инф. «ФАКТОВ»

14.01.2018 12:04 16162

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В понедельник, 15 января, синоптики обещают Украине существенное похолодание, температура воздуха местами достигнет 14 градусов мороза.

Об этом сообщил Украинский гидрометцентр на официальном сайте.

В Киеве днем будет облачно с прояснениями, от 3 до 5 градусов мороза, ночью — до -11.

В Донецке днем 4−6 градусов мороза, ночью — до -13. Также ожидается сильный снег.

Во Львове будет сухо и облачно с прояснениями, днем — до -3, ночью — до -11.

В Харькове пройдет снег, днем температура достигнет -6, ночью -13.

В Одессе будет сухо, но холодно — 4 градуса мороза днем и -8 ночью.

Во вторник, 16 января, на севере и востоке страны также прогнозируется снег, температура воздуха — до -12 градусов ночью, днем — до -4.

В центральной части страны до -11 градусов мороза ночью, днем до -5 градусов.

В западных областях Украины — ночью до -11 градусов, днем до +1 градуса, в южных — 9 градусов мороза ночью, до -3 градусов — днем.

Напомним, что ранее Николай Кульбида рассказывал «ФАКТАМ» о причинах столь аномально теплой зимы, а также о том, какая погода нас ожидает в ближайшее время.

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