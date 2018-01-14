Синоптики сделали прогноз погоды на следующую неделю
В понедельник, 15 января, синоптики обещают Украине существенное похолодание, температура воздуха местами достигнет 14 градусов мороза.
Об этом сообщил Украинский гидрометцентр на официальном сайте.
В Киеве днем будет облачно с прояснениями, от 3 до 5 градусов мороза, ночью — до -11.
В Донецке днем 4−6 градусов мороза, ночью — до -13. Также ожидается сильный снег.
Во Львове будет сухо и облачно с прояснениями, днем — до -3, ночью — до -11.
В Харькове пройдет снег, днем температура достигнет -6, ночью -13.
В Одессе будет сухо, но холодно — 4 градуса мороза днем и -8 ночью.
Во вторник, 16 января, на севере и востоке страны также прогнозируется снег, температура воздуха — до -12 градусов ночью, днем — до -4.
В центральной части страны до -11 градусов мороза ночью, днем до -5 градусов.
В западных областях Украины — ночью до -11 градусов, днем до +1 градуса, в южных — 9 градусов мороза ночью, до -3 градусов — днем.
Напомним, что ранее Николай Кульбида рассказывал «ФАКТАМ» о причинах столь аномально теплой зимы, а также о том, какая погода нас ожидает в ближайшее время.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
влажность:
давление:
ветер:
“ — Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…”